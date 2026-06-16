Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, mencatatkan penampilan yang lebih menonjol dibandingkan semua pemain Les Bleus lainnya, setelah terus tampil bersama tim tersebut di Piala Dunia.

Mbappé turun sebagai starter dalam laga melawan Senegal, yang digelar di Stadion MetLife pada Selasa malam ini dalam rangkaian pertandingan pertama Grup 9, yang juga diikuti oleh Irak dan Norwegia.

Menurut statistik dari situs "Stats Foot" Prancis, Mbappé adalah satu-satunya pemain yang tampil di semua pertandingan timnas Prancis di Piala Dunia sejak awal edisi 2018.

Tim Les Bleus telah memainkan 15 pertandingan, yaitu 7 pada 2018, 7 pada 2022, dan satu pada edisi saat ini, di mana bintang Real Madrid saat ini dan mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut turut berpartisipasi dalam semua pertandingan tersebut.

Mbappé berhasil membawa timnas Prancis ke final Piala Dunia pada dua edisi sebelumnya; ia meraih gelar juara pada 2018 setelah mengalahkan Kroasia, namun kalah dari Argentina pada 2022.

Selama perjalanan gemilangnya di turnamen ini, Mbappé telah mencetak 14 gol, mengungguli Pelé dari Brasil dan Lionel Messi dari Argentina dalam daftar pencetak gol terbanyak. Bintang Prancis ini membutuhkan tiga gol lagi untuk memecahkan rekor Miroslav Klose, pencetak gol terbanyak sepanjang masa, dengan 16 gol.