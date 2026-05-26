'Selain Daley Blind dan Míchel, Ajax juga ingin merekrut MVP Girona'

Viktor Tsygankov menarik minat Ajax, demikian dilaporkan oleh Ivan Quirós, seorang jurnalis lokal yang meliput Girona. Dari Ukraina, rumor ini dikonfirmasi oleh beberapa sumber.

Kemungkinan besar Tsygankov akan hengkang dari Girona musim panas ini. Kontrak pemain sayap kanan berusia 28 tahun ini hanya tersisa satu tahun lagi dan tampaknya ia tidak akan bermain di LaLiga2.

Setelah sebelumnya bek Girona Daley Blind dan pelatih Míchel dikaitkan dengan Ajax, Quirós mengumumkan pada hari Senin bahwa Tsygankov juga masuk dalam daftar.

Jika Míchel bergabung dengan Ajax, ia pasti ingin membawa Blind dan Tsygankov bersamanya. Pemain yang terakhir ini mencetak 7 gol dan 5 assist dalam 34 pertandingan resmi musim ini.

Jurnalis yang biasanya memiliki informasi akurat, Serhiy Tyshchenko, mengonfirmasi berita dari Quirós, namun juga menulis bahwa pemain yang telah 65 kali membela timnas ini juga bisa pindah ke Major League Soccer atau Süper Lig.

Pada musim panas 2023, PSV sempat mengincar Tsygankov, namun pada akhirnya ia pindah ke Girona dengan biaya transfer hanya 5 juta euro.

Di sana, catatannya tampaknya berakhir pada 119 pertandingan resmi, 20 gol, dan 23 assist. Menurut Transfermarkt, Tsygankov saat ini bernilai 15 juta euro.