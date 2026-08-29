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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Sekarang aku merasa lebih bebas": Bellingham ungkap sentuhan Mourinho

Real Madrid
J. Bellingham
J. Mourinho
Spanyol
Inggris
Portugal

Pujian besar dari sang Inggris

Jude Bellingham mulai mengembalikan level permainan yang biasa ia tampilkan bersama Real Madrid, setelah dua musim di mana ia tak menampilkan penampilan yang diharapkan. Gelandang asal Inggris itu tampil menawan sejak awal musim, mencetak gol ke gawang Espanyol sebelum bersinar menghadapi Real Sociedad dengan menciptakan dua gol krusial untuk Mbappe dan Vinicius Junior.

Bellingham mengatakan dalam wawancara dengan media resmi Real Madrid bahwa peran barunya memberinya ruang lebih besar untuk menunjukkan kemampuannya, seraya menjelaskan: "Saya merasa lebih bebas lagi, dan lebih bebas dalam menentukan kapan saya harus turun ke belakang, maju ke depan, atau menusuk ke dalam kotak penalti."

Pemain internasional Inggris itu menambahkan: "Saya rasa ini adalah posisi terbaik bagi saya, karena memungkinkan saya menunjukkan seluruh kemampuan saya. Saya benar-benar berterima kasih kepada pelatih atas kepercayaannya kepada saya dan memberi saya kesempatan untuk bermain dengan cara seperti ini."

Bellingham menilai bahwa awal yang kuat ini merupakan langkah penting sebelum tim memasuki fase yang padat dengan pertandingan, seiring dimulainya kompetisi Liga Champions Eropa, seraya menegaskan perlunya menjaga momentum positif selama periode mendatang.

Ia mengatakan: "Sangat penting untuk membangun momentum. Sekarang datang fase yang sulit dengan dimulainya Liga Champions Eropa, di mana pertandingan-pertandingan menumpuk, dan bagus jika awalnya berjalan baik," seraya menyebutkan bahwa bergabungnya sejumlah besar pemain baru menuntut mereka diberi waktu untuk beradaptasi dengan tim.

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Gelandang asal Inggris itu memuji cepatnya para pendatang baru menyatu dengan tim, seraya menegaskan bahwa mereka meninggalkan kesan positif di dalam ruang ganti dan di atas lapangan, meski sulitnya pindah ke klub sebesar Real Madrid di bawah tekanan besar serta dengan pelatih dan staf yang baru.

Bellingham juga menyoroti peningkatan kolektif tim, dengan menganggap bahwa pressing yang kuat dan cepatnya merebut kembali bola setelah kehilangannya merupakan salah satu faktor paling menonjol yang membantu Real Madrid tampil lebih baik di awal musim.

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