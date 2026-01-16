Sejarah Baru Sepakbola Asia: Orang Indonesia Jadi Investor Klub Liga Jepang

FC Imabari, klub sepakbola profesional asal Prefektur Ehime, Jepang, secara resmi jalin kerjasama dengan Wandi Wanandi, pengusaha asal Indonesia yang dikenal luas di dunia olahraga dan sebelumnya merupakan pemilik klub sepakbola Inggris, Tranmere Rovers. Seremoni penandatanganan jersey dilakukan di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 15 Januari 2026. Langkah strategis ini untuk memperkuat kerja sama investasi, pengembangan klub, serta perluasan jaringan internasional dengan FC Imabari.

“Minta support-nya minta dukungannya untuk FC imabari karena saya sebagai pemegang saham FC Imabari mulai hari ini dan harapan saya seperti yang lalu saya juga bicara mengenai Tranmere Rovers, ya harapan saya memajukan sepakbola di Indonesia. Memajukan tidak hanya player-nya saja, tidak hanya pemainnya saja, tapi juga coaching staff-nya. Jadi semoga akan ada kolaborasi bukan mengenai pemain dan pelatih saja ya mungkin kita bisa diskusikan mengenai apparel misalnya, alat alat olahraga yang dari Indonesia mungkin bisa di Jepang dipakai oleh FC Imabari.” Ujar Wandi Wanandi.

Penandatanganan ini menjadi momentum penting karena Wandi Wanandi tercatat sebagai investor pertama asal Indonesia yang secara resmi menjalin kerja sama dengan FC Imabari. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat fondasi klub dalam aspek bisnis, pengembangan sepakbola berkelanjutan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas negara.

FC Imabari merupakan klub sepakbola profesional yang berbasis di Kota Imabari, Prefektur Ehime, Jepang. Saat ini FC Imabari berada di kasta kedua liga profesional asal Jepang atau J2 League. Klub ini dikenal dengan filosofi yang menempatkan nilai kemanusiaan, komunitas, dan keberlanjutan sebagai inti pengembangannya. Sejak diakuisisi oleh Takeshi Okada—mantan pelatih kepala Tim Nasional Jepang— pada tahun 2014, FC Imabari berkembang pesat dan kini berkompetisi di J2 League, dengan fokustidak hanya pada prestasi di lapangan, tetapi juga pada kontribusi sosial, pendidikan, kesehatan, dan penguatan komunitas lokal.

Melalui pendekatan “Okada Method”, FC Imabari menekankan pembinaan pemain yang mandiri, cerdas dalam mengambil keputusan, serta memiliki karakter kuat, sejalan dengan visi klub untuk membangun ekosistem sepakbola yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

“FC Imabari sendiri bisa menawarkan sebuah metode yang kami ciptakan di dunia sepakbola Jepang. Semoga kami bisa pakai metode ini untuk membuat sepakbola Indonesia lebih berkembang dan ini dapat digunakan untuk teman-teman Indonesia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Semoga FC Imabari juga bisa berkontribusi ke dunia sepakbola Indonesia.” tutup Masafumi Yano, CEO FC Imabari.