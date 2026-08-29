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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Sederet Absen Menerpa Skuad Real Madrid Jelang Hadapi Malaga

Real Madrid
Malaga
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol
Portugal

Berburu puncak klasemen La Liga

José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan skuad Los Blancos sebagai persiapan menghadapi Malaga, besok Minggu, pada pekan ketiga La Liga.

Skuad tersebut menyaksikan berlanjutnya absennya duet Aurélien Tchouaméni dan Endrick akibat mengalami berbagai masalah fisik, sementara sang pelatih melengkapi panggilannya dengan tiga pemain dari kategori usia muda, yaitu Mario Rivas, Cestero, dan Alexis Sería.

Tchouaméni mengalami rasa sakit yang terus berlanjut sejak kepulangannya dari liburan yang diperolehnya seusai berakhirnya Piala Dunia, di mana ia hanya mendapatkan sedikit peluang untuk tampil bersama rekan-rekannya, dan ia kembali berada di luar perhitungan pada pertandingan mendatang tim Los Blancos.

Penyerang Endrick menjalani program khusus untuk menghindari masalah fisik sepanjang musim, sementara masalah pada tulang kaki menyebabkan bek Raúl Asencio dicoret dari skuad.

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Bergabung ke dalam daftar pemain yang absen pada pertandingan besok adalah: Éder Militão, Ferland Mendy, Rodrygo, dan Thiago Pitarch.

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Berikut adalah skuad lengkap Real Madrid untuk pertandingan melawan Malaga:

Penjaga gawang: Courtois, Lunin, dan Javi Navarro.

Lini belakang: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries, dan Mario Rivas.

Lini tengah: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, dan Alexis Sería.

Lini depan: Vinícius Júnior, Mbappé, Espi, Díaz, dan Yan Diomandé.

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