Secepat angin... Haaland mempermalukan Vinícius dan para bintang Brasil

Beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti antara Brasil dan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, data menunjukkan keunggulan mencolok yang mungkin memberi tim Eropa itu keunggulan dalam salah satu aspek terpenting permainan, sekaligus menempatkan pertahanan "Seleção" di hadapan ujian yang luar biasa.

Laporan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menunjukkan bahwa pemain Norwegia, Erling Haaland, mencatatkan kecepatan tertinggi di antara para pemain kedua tim selama turnamen ini, setelah mencapai 36,5 kilometer per jam saat melawan Irak—angka tertinggi yang dicatatkannya di Piala Dunia 2026, menurut laporan situs Globo.

Penyerang Norwegia itu juga mencatat kecepatan 35,2 kilometer per jam saat melawan Senegal, sementara kecepatannya mencapai 31,4 kilometer per jam dalam pertandingan melawan Pantai Gading, sedangkan ia absen dalam laga melawan Prancis.

Sebaliknya, tidak ada pemain Brasil yang berhasil mencapai kecepatan Haaland; bek sayap Danilo adalah yang terdekat setelah mencatatkan 34,2 kilometer per jam saat melawan Skotlandia, dengan selisih lebih dari 2 kilometer per jam dari rekor terbaik penyerang Norwegia tersebut.

Vinícius Júnior menempati posisi kedua di antara pemain Brasil dengan kecepatan 34,1 kilometer per jam saat melawan Maroko, diikuti oleh Marquinhos dengan 33,8 kilometer per jam saat melawan Jepang, lalu Raphinha dengan 33,3 kilometer per jam saat melawan Haiti.

Angka-angka ini menambah dimensi tersendiri pada pertandingan antara Brasil dan Norwegia, Minggu, di Stadion New York dan New Jersey, pada babak 16 besar Piala Dunia, di mana pemenangnya akan menghadapi pemenang dari pertandingan Inggris melawan Meksiko di perempat final.

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