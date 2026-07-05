Secara resmi: Yordania mengumumkan pemecatan Jamal Al-Salamy

Pangeran Ali bin Al-Hussein, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), hari ini, Minggu, mengumumkan berakhirnya masa jabatan pelatih Jamal Al-Salamy bersama tim nasional sepak bola Yordania “Al-Nashami”, sekaligus mengapresiasi upaya dan kontribusinya dalam meraih prestasi bersejarah berupa lolosnya tim tersebut ke Piala Dunia 2026.

Pangeran Ali menulis melalui akun resminya di platform “X”, setelah pertemuannya dengan Al-Salamy: “Selama pertemuan saya dengan saudara terkasih Kapten Jamal Al-Salamy hari ini, dan seiring berakhirnya masa jabatan Anda bersama timnas Al-Nashami, kami mengucapkan terima kasih atas usaha dan dedikasi luar biasa Anda, serta kontribusi Anda dalam mencapai prestasi bersejarah berupa lolosnya timnas kami ke Piala Dunia.”

Ia menambahkan: “Pengalamanmu bersama timnas Al-Nashami merupakan pengalaman yang luar biasa, dan kamu akan selalu menjadi putra tercinta Yordania, berkat kesetiaan, profesionalisme, dan semangat kepemimpinan yang kamu tunjukkan.”

Pangeran Ali mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: “Semoga Anda selalu dilimpahi keberuntungan dan kesuksesan di tahap karier Anda selanjutnya, dan Anda akan tetap menjadi sosok yang dapat dimintai nasihat serta sumber pengalaman yang kami hargai dan manfaatkan.”

Al-Salamy merupakan pelatih pertama yang membawa tim nasional Yordania ke putaran final Piala Dunia dalam sejarah sepak bola Yordania, di mana ia berhasil meraih prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan telah dinantikan selama puluhan tahun.