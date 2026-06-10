Beberapa hari menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara tim nasional Maroko dan Brasil di Piala Dunia 2026, Komite Wasit Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan susunan tim wasit yang akan memimpin pertandingan tersebut.

FIFA menugaskan tim wasit Eropa yang dipimpin oleh wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, untuk memimpin pertandingan ini, yang merupakan salah satu pertandingan terpenting di babak ini, di tengah antusiasme besar para penggemar menjelang puncak Grup C.

Dia akan dibantu oleh sesama warga negaranya, Tomaj Klančnik, sebagai asisten wasit pertama, dan Andraz Kovačič sebagai asisten wasit kedua, sementara wasit asal Swiss, Sandro Scherer, akan bertugas sebagai wasit keempat, dan dibantu oleh Stephanie de Almeida sebagai asisten wasit cadangan.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada malam 14 Juni 2026, dalam kompetisi Grup C yang juga mencakup Haiti dan Skotlandia selain Maroko dan Brasil.

Edisi baru Piala Dunia akan dimulai pada 10 Juni dan berlangsung hingga 19 Juli, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dalam turnamen yang dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah kompetisi ini, dengan partisipasi 48 tim untuk pertama kalinya.

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