Secara resmi: Senegal memecat Babi Thiaw

Federasi Sepak Bola Senegal secara resmi mengumumkan, Sabtu malam, pemecatan pelatih Babi Thiaw beserta seluruh staf teknisnya, setelah tersingkir secara mengecewakan dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Belgia dengan cara yang dramatis dan pahit. Keputusan ini digambarkan oleh media lokal sebagai “pukulan telak” bagi proyek yang semula dipenuhi ambisi besar.

Saluran RTS Senegal melaporkan, dan dikonfirmasi oleh beberapa media lokal, bahwa Komite Eksekutif Federasi mengambil keputusan tersebut setelah rapat panjang di Dakar, dengan menyebutkan bahwa pemecatan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan di Piala Dunia, di mana kepercayaan pimpinan terhadap pelatih yang pernah membawa tim meraih gelar Piala Afrika 2025 telah benar-benar runtuh.

Keputusan tersebut diambil beberapa hari setelah kekalahan memalukan dari Belgia di Seattle, di mana tim “Singa Teranga” sempat unggul 2-0 berkat gol dari Habib Diara dan Ismaïla Sarr, sebelum pertahanan mereka runtuh di menit-menit akhir, sehingga Romelu Lukaku mencetak gol penyeimbang, kemudian Yuri Tielemans menyamakan kedudukan sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, sebelum akhirnya Tielemans memastikan kelolosan Belgia melalui tendangan penalti di masa tambahan waktu.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah rapat Komite Eksekutif, Federasi menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada “penilaian kinerja tim dan prospek masa depannya”, sambil menegaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan “demi kepentingan sepak bola Senegal”, dan bahwa Federasi telah menugaskan ketuanya, Abdullah Fall, untuk memberitahukan pelatih secara resmi sesuai dengan peraturan dan kontrak yang berlaku.

Ketegangan internal

Senegal mengakhiri kampanye yang mengecewakan di mana mereka hanya memenangkan satu pertandingan, setelah babak penyisihan grup yang sulit yang mencakup dua kekalahan melawan Prancis dan Norwegia, sebelum menyelamatkan peluang lolosnya dengan kemenangan telak 5-0 atas Irak, sehingga lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Pilihan taktis Thiaw, cara dia mengelola pemain inti, serta ketidakmampuan tim untuk mempertahankan keunggulannya, menjadi sorotan tajam, sementara laporan mengenai ketegangan internal semakin memicu perdebatan, terutama terkait kontrak Thiao yang ditandatangani dalam kondisi yang kacau, serta berbagai ketidakberesan yang diklaim menghambat kerja delegasi selama turnamen, yang mendorong federasi untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik guna membela citranya.

Restrukturisasi menyeluruh dan nama-nama calon

Komite Eksekutif menugaskan Ketua Federasi untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap semua tim nasional, dengan ketentuan bahwa ia akan menggelar konferensi pers pada hari Senin di Stadion Léopold Sédar Senghor untuk menjelaskan alasan keputusan tersebut dan menguraikan arah ke depan.

Media Senegal telah mengedarkan nama-nama Habib Bay, dan Patrick Vieira selama beberapa hari sebagai calon pengganti Thiaw, bersama dengan nama pelatih asal Prancis Hervé Renard, yang menandakan bahwa babak baru akan segera dimulai bagi Singa Teranga, dengan misi membangun kembali proyek yang mampu menghidupkan kembali tim yang memiliki ambisi besar sebelum tersingkir dari Piala Dunia dengan kekecewaan yang mendalam.

Dengan demikian, babak kepemimpinan Babi Thiaw secara resmi ditutup, di mana masa jabatannya sebagai pelatih kepala berakhir kurang dari dua tahun setelah penunjukannya, meskipun ia berhasil meraih gelar Piala Afrika 2025, sebagai bukti bahwa kegagalan di Piala Dunia tidak dapat dimaafkan di dunia sepak bola.