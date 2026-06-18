Real Madrid mengumumkan rekrutan ketiganya di bursa transfer musim panas sebagai persiapan untuk musim baru dengan mendatangkan bek internasional Prancis, Ibrahima Konaté, dengan kontrak selama 4 tahun, setelah ia hengkang dari Liverpool pada akhir musim lalu.

Real Madrid menyebutkan dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui situs resminya pada Kamis pagi ini, “Klub dan Ibrahima Konaté telah mencapai kesepakatan yang menetapkan bahwa ia akan menjadi bagian dari skuad tim untuk empat musim ke depan, hingga 30 Juni 2030.”

Kesepakatan ini terjadi beberapa hari setelah kedatangan duo Mark Cucurella dari Chelsea dan Bernardo Silva dari Manchester City, yang menunjukkan bahwa Real Madrid terus membidik bintang-bintang Liga Primer Inggris.

Konaté, yang saat ini berada di pemusatan latihan timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026, bergabung dengan Real Madrid melalui transfer bebas, setelah meninggalkan klub lamanya, Liverpool, pada akhir musim lalu.

Penandatanganan bek Prancis ini oleh Real Madrid dilakukan atas permintaan pelatih baru José Mourinho, yang ingin memperkuat lini belakang tim. Selain Konaté di jantung pertahanan, Mourinho juga akan memperkuat sayap dengan Kokoria dan Denzel Dumfries.

Konaté akan bersaing dengan Antonio Rüdiger, Éder Militão, Den Hoesen, dan Raúl Asensio untuk memperebutkan tempat di skuad Mourinho musim depan.

Konaté, yang berusia 27 tahun, telah menghabiskan 5 musim bersama The Reds, di mana ia berhasil meraih keempat gelar domestik yang mungkin diraih, yaitu Liga Inggris (dua kali), Piala FA, Piala Liga, dan Community Shield, namun gagal meraih gelar kontinental apa pun.

Konaté memainkan peran penting dalam skema taktik Jürgen Klopp, dan Arne Slot setelahnya, dengan tampil dalam 183 pertandingan di semua kompetisi, serta membentuk duet pertahanan yang kokoh bersama pemain asal Belanda, Virgil van Dijk.

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