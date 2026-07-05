Secara resmi... Real Madrid mengumumkan kesepakatan baru

Klub Real Madrid, hari Minggu ini, mengumumkan telah merekrut seorang pemain baru selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Dalam pernyataan di situs resminya, Real Madrid mengatakan: "Klub telah mencapai kesepakatan dengan Inter Milan terkait kepindahan pemain Denzel Dumfries ke skuad Los Blancos."

Pernyataan Los Blancos itu menambahkan: “Kontrak Dumfries dengan klub kami akan berlaku selama empat musim ke depan, hingga 30 Juni 2030.”

Dumfries bergabung dengan Real Madrid untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan kapten Dani Carvajal, namun ia akan menghadapi persaingan ketat dengan Trent Alexander-Arnold.

Sebelumnya, berbagai laporan telah mengonfirmasi bahwa José Mourinho, pelatih baru Real Madrid, lah yang meminta agar Domfries direkrut pada musim panas ini.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Real Madrid telah membayar Inter Milan sebesar 20 juta euro sebagai nilai klausul penalti untuk mendapatkan tanda tangan bek sayap asal Belanda tersebut.



