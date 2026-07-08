Secara resmi... Real Madrid mengumumkan kepergian salah satu pemainnya

Real Madrid mengumumkan kepindahan pemainnya, Fran García, ke Real Betis dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2030.

Klub Kerajaan tersebut, dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs resminya hari Rabu ini, menyebutkan, “Real Madrid dan Real Betis telah mencapai kesepakatan mengenai kepindahan Fran García”.

Mereka menambahkan, “Real Madrid ingin menyampaikan rasa terima kasih dan kasih sayangnya kepada pemain yang selalu memperjuangkan seragam klub dengan penuh dedikasi, serta menjadi teladan dalam hal perilaku dan profesionalisme.”

Fran García bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2013, saat berusia 14 tahun, untuk bermain di tim junior, dan pada tahun 2023, ia menjadi pemain tim utama di mana ia tampil dalam 110 pertandingan selama 3 musim.

Sementara itu, surat kabar Spanyol “Marca” melaporkan bahwa kesepakatan tersebut mencakup perolehan 50% hak ekonomi pemain oleh Real Betis, dengan nilai sekitar 4 juta euro, sedangkan Real Madrid mempertahankan 50% dari nilai transfer apa pun di masa depan.

Perekrutan Fran García menjadi salah satu prioritas Betis untuk memperkuat posisi bek kiri menjelang musim baru, terutama dengan partisipasi tim di Liga Champions.

Klub memanfaatkan situasi kontrak sang pemain, yang hanya tersisa satu tahun lagi dalam kontraknya dengan Real Madrid, di saat persaingan di dalam skuad Los Blancos semakin ketat setelah kedatangan Marc Cucurella, ditambah dengan kehadiran Fran García dan Ferland Mendy di posisi yang sama.

Fran García tiba di kota Sevilla pagi ini, sehingga menjadi rekrutan kedua Betis selama bursa transfer musim panas setelah merekrut gelandang asal Uruguay, Facundo Bernal.

Pemain tersebut dijadwalkan akan langsung bergabung dengan pemusatan latihan tim yang digelar di Jerman sebagai persiapan menyambut dimulainya musim baru.