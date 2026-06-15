Secara resmi... Real Madrid mengontrak Cocorela hingga 2032

Klub Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi merekrut Marc Cucurella dari Chelsea untuk memperkuat skuadnya menjelang musim depan.

Klub Kerajaan tersebut mengatakan dalam pernyataan resmi: "Real Madrid dan Chelsea telah mencapai kesepakatan mengenai transfer pemain Marc Cucurella, yang akan bergabung dengan klub kami selama enam musim ke depan, hingga 30 Juni 2032."

Laporan media pada hari Minggu kemarin menegaskan bahwa Real Madrid telah menyelesaikan kesepakatan transfer Cucurella dari Chelsea dengan nilai 55 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai bonus.

Kokorela ingin meninggalkan Chelsea musim panas ini, meskipun ada perbaikan yang dibawa oleh kedatangan pelatih Xabi Alonso, namun tim tersebut tidak akan berpartisipasi di kompetisi Eropa, dan ia bercita-cita untuk kembali ke Spanyol.

Dia tidak pernah menyembunyikan keinginannya, karena dia hampir bergabung dengan Barcelona dan Atletico Madrid, tetapi Real Madrid tiba-tiba muncul dan menyelesaikan kesepakatan tersebut.