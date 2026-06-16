Secara resmi... Real Madrid memperpanjang kontrak bintang mereka hingga 2027

Klub Real Madrid, hari Selasa ini, mengumumkan perpanjangan kontrak salah satu pemain andalannya selama satu tahun.

Real Madrid mengatakan dalam pernyataan di situs resminya: "Klub dan Antonio Rüdiger telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pemain tersebut agar tetap bersama Los Blancos hingga 30 Juni 2027".

Kontrak Antonio Rüdiger sebelumnya dengan Los Blancos akan berakhir pada 30 Juni mendatang.

Perlu dicatat bahwa banyak laporan mengonfirmasi bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Ibrahima Konaté, bek Liverpool, melalui transfer gratis pada musim panas ini, dan bahwa Los Blancos sedang mencari kesepakatan dengan bek lain di bursa transfer.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di platform "X" bahwa Jose Mourinho, manajer Real Madrid, berada di balik perpanjangan kontrak bek asal Jerman tersebut.