Secara resmi... Pelatih baru bergabung dalam daftar korban Piala Dunia

Manajer teknis baru mengundurkan diri dari jabatannya karena gagal meraih hasil yang memuaskan selama Piala Dunia 2026.

Federasi Sepak Bola Ceko secara resmi mengumumkan pengunduran diri pelatih tim nasional senior, Miroslav Kubík, atas kesepakatan bersama kedua belah pihak, menyusul hasil yang mengecewakan di turnamen Piala Dunia tersebut.

Republik Ceko tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup setelah hanya mengumpulkan satu poin di Grup A dari pertandingan melawan Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Meksiko. Situasi semakin memburuk dengan kepergian gelandang Tomas Soucek ke Amerika Utara dengan bantuan tongkat penyangga, setelah lutut dan pergelangan kakinya mengalami keseleo parah di lapangan saat menghadapi Meksiko.

Kubik telah memimpin timnas Ceko sejak Desember lalu, dan berhasil membawa tim tersebut lolos ke putaran final Piala Dunia melalui kemenangan adu penalti dalam dua pertandingan babak play-off kualifikasi melawan Denmark dan Republik Irlandia.

Hanya enam bulan setelah mengambil alih tanggung jawab tersebut, sang pelatih mengonfirmasi pengunduran dirinya dari jabatannya, sambil melontarkan kritik tajam terhadap apa yang ia anggap sebagai “fakta setengah-setengah” yang beredar selama turnamen dan dipublikasikan bersamaan dengan pengunduran dirinya.

Kubik mengatakan dalam pernyataan pengunduran dirinya secara langsung: “Setelah kegagalan di Piala Dunia, di mana saya memikul tanggung jawab bersama sebagai pelatih kepala, dan setelah mempertimbangkan semua keadaan, saya memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri kepada Ketua Federasi Sepak Bola Ceko, David Trond.”

Kubik menambahkan dalam pernyataannya: “Setelah diskusi dan konsultasi bersama, Ketua Federasi menerima usul saya, dan hasilnya adalah berakhirnya tugas saya bersama tim nasional. Selain itu, kampanye media yang didasarkan pada serangkaian setengah kebenaran dan kebohongan yang ditujukan kepada saya juga turut berperan dalam keputusan ini.”

Pelatih yang mengundurkan diri itu melanjutkan: “Dalam suasana seperti ini, pekerjaan saya bersama tim nasional Ceko tidak lagi memiliki arti, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Federasi David Trond serta Dewan Eksekutif Federasi Sepak Bola Ceko atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada saya.”

Kubik melanjutkan ucapan terima kasihnya dengan mengatakan: “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pavel Nedvěd atas kerjasamanya, serta seluruh anggota staf teknis dan administratif serta pegawai Federasi Sepak Bola Ceko atas dedikasi mereka yang luar biasa, dan yang terpenting, saya berterima kasih kepada para pemain; merupakan kehormatan besar bagi saya untuk memimpin tim nasional Ceko.”

Ia menambahkan: “Saya menyesal bahwa setelah memperoleh pengalaman dan pengetahuan dari Piala Dunia, saya tidak akan dapat mewujudkan visi yang telah saya tetapkan dengan jelas untuk pekerjaan saya di masa depan bersama tim nasional. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendukung; dukungan mereka sepanjang perjalanan kualifikasi dan di Piala Dunia itu sendiri sungguh luar biasa dan tidak akan pernah saya lupakan.”

Kubík menutup pernyataannya: “Saya berharap tim nasional Ceko dan pengganti saya meraih lebih banyak kesuksesan dalam perjalanan mereka ke depan, dan saya akan terus mendukung mereka sepenuh hati sebagai seorang penggemar sepak bola Ceko.”

Pengunduran diri Kubik dari jabatannya ini terjadi tak lama setelah kepergian pelatih tim nasional Korea Selatan, Hong Myung-bo, yang sebelumnya telah memimpin negaranya meraih kemenangan atas Ceko dengan skor 2-1 pada awal turnamen, sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah mengalami kekalahan tanpa balas dari Meksiko dan Afrika Selatan, yang mengakibatkan timnya gagal lolos ke babak gugur.

Sebelumnya, turnamen ini juga menyaksikan pemecatan pelatih timnas Tunisia, Sabri Lamouchi, setelah hanya menjalani satu pertandingan di Piala Dunia, di mana timnya mengalami kekalahan memalukan dengan skor 5-1 dari timnas Swedia.