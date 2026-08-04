Klub Paris Saint-Germain secara resmi mengumumkan peminjaman pemain muda asal Tunisia mereka, Khalil Ayari, ke skuad Dunkerque yang berlaga di Ligue 2 Prancis, untuk masa satu musim, tanpa opsi pembelian.

Pemain internasional Tunisia berusia 21 tahun tersebut, yang membela negaranya di Piala Dunia 2026, baru-baru ini menuntaskan latihan pramusim bersama tim utama Paris Saint-Germain.





Setelah bergabung dengan Paris Saint-Germain pada tahun 2025 dari Stade Tunisien, Khalil Ayari masuk ke akademi muda klub asal Paris tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan resmi klub Paris Saint-Germain.

Pemain muda kidal ini lahir pada tahun 2005, dan dengan cepat menonjol berkat keterampilan teknisnya serta kemampuannya untuk mengubah jalannya serangan. Penampilannya yang mengesankan juga membuatnya layak untuk dipinjamkan ke Paris Saint-Germain pada awal musim 2025-2026, dengan opsi pembelian.

Pada akhir tahun pertamanya bersama klub ibu kota tersebut, Paris Saint-Germain mengaktifkan opsi pembelian penyerang muda ini, yang menandatangani kontrak permanen dengan tim Prancis itu terhitung sejak 1 Juli 2026.

Khalil Ayari memulai perjalanan internasionalnya bersama tim-tim junior Tunisia sebelum secara bertahap bergabung dengan tim senior, di mana ia menerima panggilan pertamanya pada Juni 2025, sebelum akhirnya tampil bersama Tunisia di Piala Dunia 2026.







