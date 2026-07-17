Secara resmi... Mimpi buruk Al-Ahly membawa Pyramids menggantikan Jurić

Klub Pyramids mengumumkan secara resmi penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Afrika Selatan, Rolani Mokwena, untuk memimpin tim utama pada musim mendatang.

Klub tersebut menyambut pelatih barunya melalui akun resmi mereka dengan kalimat: "Awal baru yang penuh ambisi... Selamat datang, Rolani Mokwena".

Penandatanganan kontrak dengan Mokwena ini merupakan bagian dari upaya manajemen Pyramids untuk memulai proyek teknis baru guna bersaing di semua kompetisi pada musim depan.

Pelatih asal Afrika Selatan, Rolani Mokwena, memimpin sesi latihan pertamanya bersama Pyramids di Stadion Pertahanan Udara dalam penampilan perdananya setelah mengambil alih kepelatihan, menggantikan Jurić yang kontraknya dengan klub berakhir pada akhir musim lalu.

Para penggemar Mesir sudah sangat mengenal pelatih muda ini, karena ia meninggalkan jejak paling menonjol dalam salah satu pertandingan Liga Champions Afrika yang paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir, ketika ia memimpin Sundowns mengalahkan Al Ahly dengan skor 5-2 pada 11 Maret 2023—pertandingan satu-satunya di mana gawang Al Ahly kebobolan 5 gol di bawah kepemimpinannya.

Mokoena berusia 38 tahun dan dianggap sebagai salah satu pelatih terkemuka di benua Afrika. Bersama Sundowns, ia berhasil meraih gelar Liga Afrika Selatan, serta dikenal karena gaya permainannya yang menyerang dan ide-ide taktis modernnya, sebelum bergabung dengan Wydad Casablanca dari Maroko.