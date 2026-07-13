Secara resmi... Manchester United merekrut pemain Chelsea

Klub Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi merekrut pemain Chelsea selama bursa transfer musim panas ini untuk memperkuat skuadnya di musim depan.

Manchester United, dalam pernyataan resminya, mengatakan bahwa mereka telah merekrut pemain asal Brasil, André Santos, dari Chelsea, namun tidak mengumumkan rincian kontraknya.

Klub tersebut juga mengunggah sebuah video melalui akun media sosialnya untuk memperkenalkan sang pemain, dan menulis: “Mimpi memang bisa menjadi kenyataan… dan André Santos adalah buktinya.”

Pemain timnas Brasil ini menandatangani kontrak hingga Juni 2031, dengan opsi perpanjangan selama satu tahun lagi.

Pemain berusia 22 tahun ini, yang pernah membela timnas Brasil hingga level U-23, berhasil menjuarai Piala Dunia Antarklub pada tahun 2025.

Pada musim lalu, ia tampil 43 kali untuk Chelsea dan mencatatkan tingkat akurasi umpan tertinggi serta jumlah umpan progresif terbanyak per 90 menit di antara para gelandang berusia di bawah 22 tahun di Liga Primer Inggris.

Santos menghabiskan musim sebelum musim lalu dengan status pinjaman di Strasbourg, di mana ia sering menjadi pemimpin tim, mencetak 11 gol, dan memberikan lima assist.

Andre Santos mengatakan: “Segala hal tentang Manchester United itu istimewa; rasanya luar biasa bisa bergabung dengan klub seperti ini.”

Ia menambahkan: “Sebagai gelandang, saya sangat antusias mendapat kesempatan belajar dari Michael Carrick; dia adalah pelatih yang tepat untuk membantu saya mengambil langkah berikutnya dalam karier saya dan mengejar impian saya.”

Dia melanjutkan: “Semua orang telah menceritakan kepada saya tentang betapa ambisiusnya klub ini dan lingkungan yang luar biasa yang telah dibangun di sini. Saya tahu betapa kuatnya tim ini, dan saya sangat tidak sabar untuk berjuang bersama demi memperebutkan gelar-gelar terbesar.”







