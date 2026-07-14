Secara resmi... Manchester United menuntaskan transfer ketiganya

Manchester United secara resmi mengumumkan perekrutan pemain asal Belgia, Yuri Tielemans, yang didatangkan dari Aston Villa, untuk memperkuat barisan Setan Merah mulai musim baru.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui situs resminya, Manchester United menyebutkan bahwa Tielemans telah menandatangani kontrak dengan klub hingga Juni 2031, sehingga menjadi rekrutan ketiga musim panas ini setelah André Santos dari Chelsea dan kiper Karl Darlow dari Leeds United.





Pernyataan resmi tersebut menambahkan: “Tielemans, yang telah tampil dalam 90 pertandingan internasional bersama Belgia, baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA di mana ia memimpin timnas negaranya hingga babak perempat final turnamen tersebut.”

Lanjutnya: “Pada musim lalu, ia memberikan tujuh assist untuk Aston Villa, dan berkontribusi pada kemenangan timnya dalam merebut gelar Liga Europa, dengan mencetak gol pembuka dalam pertandingan final melawan Freiburg.”

Dia menambahkan: “Di antara para penyerang dan gelandang, Tielemans adalah yang paling sering menembus barisan pertahanan per 100 umpan di Liga Primer Inggris, selain juga menjadi pemain kedua yang paling sering memberikan umpan penetrasi di bawah tekanan.”









Sementara itu, Yuri Tielemans mengatakan melalui situs resmi Manchester United: “Sulit untuk menggambarkan betapa bangga saya bisa bergabung dengan Manchester United. Menandatangani kontrak dengan klub istimewa seperti ini adalah perasaan yang luar biasa; ini merupakan puncak dari bertahun-tahun dedikasi sejak saya pertama kali jatuh cinta pada sepak bola.”

Ia menambahkan: “Saya merasa terhormat telah meraih kesuksesan dalam permainan ini, dan hal itu semakin memperkuat tekad saya untuk meraih lebih banyak lagi. Ambisi semua orang di klub ini sangat jelas; kami semua bertekad untuk mengejar gelar-gelar terbesar dalam beberapa tahun ke depan.”

Di sisi lain, Jason Wilcox, Direktur Sepak Bola, mengatakan: “Yuri selalu menjadi salah satu gelandang terkemuka di Liga Premier Inggris selama tujuh tahun terakhir. Ia memiliki semua kualitas teknis, ditambah ambisi dan mentalitas, yang diperlukan untuk sukses di Manchester United.”

Ia menjelaskan: “Yuri dikenal karena konsistensi performanya yang luar biasa, dan ia akan membawa ketenangan, kreativitas, serta kepemimpinan tambahan ke dalam tim kami. Kami senang menyambut pemain dengan pengaruh dan pengalamannya, baik di lapangan maupun di ruang ganti, saat kami terus membangun tim yang siap bersaing untuk meraih gelar-gelar terbesar.”







