Secara resmi... Maldini dan Leonardo memimpin proyek baru sepak bola Italia

Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) mengambil langkah lain pada hari Sabtu untuk membangun kembali tim nasional dengan menunjuk Paolo Maldini sebagai direktur teknis federasi, serta Leonardo, mantan pemain tim nasional Brasil yang menjuarai Piala Dunia 1994, sebagai penasihat.

Giovanni Malagò, yang baru saja terpilih sebagai presiden Federasi Sepak Bola Italia, mengatakan bahwa penunjukan Maldini dan Leonardo merupakan langkah pertama dalam proses penunjukan pelatih baru untuk tim nasional Italia.

Mengenai Maldini dan Leonardo, Malagò mengatakan: “Keduanya adalah dua sisi dari satu koin; ada komitmen selama empat tahun yang harus membawa kita dari sekarang hingga tahun 2030, menuju Piala Dunia berikutnya, melalui Kejuaraan Eropa.”

Leonardo, mantan pelatih Inter dan Milan, serta mantan direktur Paris Saint-Germain, pernah menjadi rekan setim Maldini di Milan.

Maldini dan Leonardo akan berupaya memilih pengganti pelatih Gennaro Gattuso, yang mengundurkan diri setelah tim Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Menurut ESPN, kandidat terkuat untuk posisi pelatih timnas Italia adalah: Roberto Mancini dan Antonio Conte.

Mancini pernah membawa timnas Italia meraih gelar juara Kejuaraan Eropa 2021, namun gagal mengantarkan Azzurri ke Piala Dunia 2022, sebelum akhirnya hengkang untuk melatih timnas Arab Saudi. Mancini meninggalkan Arab Saudi pada tahun 2024, dan baru-baru ini juga meninggalkan klub Al-Sadd di Qatar.

Sedangkan Conte sebelumnya pernah melatih timnas Italia di Kejuaraan Eropa 2016, dan baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatan pelatih Napoli.