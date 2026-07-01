Secara resmi... Liverpool menuntaskan transfer dari Prancis

Klub Liverpool asal Inggris mengumumkan secara resmi telah merekrut bek muda Prancis, Jérémy Jaquet, yang didatangkan dari Rennes, dengan kontrak jangka panjang, setelah seluruh proses transfer selesai.

Jackie tiba di Anfield setelah meniti karier di akademi Rennes, sebelum tampil dalam 33 pertandingan bersama tim utama, termasuk 21 pertandingan pada musim 2025-2026, yang berakhir lebih awal baginya akibat cedera bahu yang dialaminya pada Februari lalu.

Bek berusia 20 tahun ini juga memperoleh pengalaman tambahan selama masa peminjamannya ke Clermont, di mana ia tampil dalam 24 pertandingan, selain juga mewakili timnas Prancis U-21.

Jackie mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas selesainya transfernya ke Liverpool, dengan mengatakan kepada situs resmi klub: “Saya merasa luar biasa, kesan pertama saya sangat bagus, dan saya sangat senang berada di sini.”

Ia menambahkan: “Ketika melihat fasilitas dan infrastrukturnya, saya merasa inilah tempat yang tepat bagi saya. Saya merasa nyaman di sini, dan sangat bersemangat untuk memulai perjalanan ini.”

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Bergabung dengan Liverpool adalah impian besar bagi saya. Ini adalah klub yang hebat, dan bermain untuknya selalu menjadi impian yang ingin saya wujudkan.”

Liverpool menyebutkan bahwa nomor punggung yang akan dikenakan Jacke bersama tim utama akan diumumkan pada waktunya.

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