Secara resmi... Komite Banding FIFA menanggapi permohonan Belgia terkait krisis Balugon

Komite Banding Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menanggapi permohonan yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Belgia terkait partisipasi pemain Amerika Serikat, Folarin Balugun, dalam pertandingan antara kedua tim pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Asosiasi Sepak Bola Belgia sebelumnya keberatan dengan keputusan yang mengizinkan penyerang Amerika Serikat, Fularin Balugun, untuk bermain di babak 16 besar, meskipun ia telah diusir dari lapangan pada pertandingan sebelumnya.

Hal ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa ia telah menghubungi Gianni Infantino, Presiden FIFA, dan meminta agar kartu merah yang diterima Balugun ditinjau kembali, dengan menegaskan bahwa insiden tersebut tidak layak mendapat kartu merah, dan bahwa tim nasional AS harus bertanding di babak gugur dengan seluruh bintang-bintangnya.

FIFA, dalam pernyataan resminya, mengatakan: “Komite Banding FIFA menilai permohonan yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Belgia tidak dapat diterima, terkait keputusan Komite Disiplin FIFA yang menangguhkan pelaksanaan hukuman skorsing selama satu tahun yang dijatuhkan kepada Folarin Balogun, pemain timnas AS, setelah ia diusir langsung dengan kartu merah saat melawan Bosnia dan Herzegovina.”

Lanjutnya: “Ketua Komite Banding FIFA, Neil Eagleston (dari Amerika Serikat), tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan ini.”

Ia menyimpulkan: “Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Federasi Sepak Bola Belgia bukanlah pihak dalam proses ini, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.”