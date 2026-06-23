Secara resmi... Gattuso kembali melatih melalui Serie A

Gennaro Gattuso, mantan pelatih tim nasional Italia, kembali berkarier dengan memimpin salah satu tim di Serie A pada musim baru ini.

Pelatih berusia 48 tahun itu terlihat memasuki markas Lazio di Roma pada 3 Juni, di mana ia membahas strategi bursa transfer dengan para petinggi klub dan presiden Claudio Lotito.

Tampaknya kesepakatan tersebut telah tercapai sejak 25 Mei, namun pengumuman resmi mengenai langkah ini baru dilakukan pada sore hari ini.

Dalam pernyataan resmi Lazio disebutkan: “Klub mengumumkan penunjukan Gennaro Gattuso sebagai manajer teknis tim utama.”

Pernyataan tersebut menambahkan: “Klub menyambut hangat manajer teknis barunya, dan kami semua yakin bahwa pengalaman, profesionalisme, serta tekadnya akan berkontribusi dalam mencapai target olahraga klub.”

Ini merupakan tugas pertama Gattuso sejak ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Italia pada 3 April, setelah gagal lolos dari babak play-off kualifikasi Piala Dunia akibat kekalahan melalui adu penalti melawan Bosnia dan Herzegovina.

Sejak memulai karier kepelatihannya di klub Sion pada 2013, Gattuso telah melatih klub-klub seperti Palermo, OFC Crete, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Olympique Marseille, dan Hajduk Split.

Gattuso ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Italia pada Juni 2025, namun kariernya hanya berlangsung kurang dari setahun, di mana ia berhasil meraih 66 kemenangan dan menelan dua kekalahan.