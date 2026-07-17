Secara resmi... Crispo memulai pengalaman kepelatihan baru

Pemain asal Argentina, Hernán Crespo, telah menandatangani kontrak dengan klub Meksiko, Atlas, untuk memimpin tim tersebut dalam persiapan menyambut dimulainya kompetisi musim baru Liga Nasional (Apertura).

Crispó menggantikan rekan senegaranya, Diego Coca, yang mengakhiri kontraknya dengan klub tersebut pada awal bulan ini, setelah menjabat sebagai pelatih kepala tim selama beberapa waktu.

Atlas menegaskan, dalam pernyataan melalui situs resminya, bahwa pemilihan Crispo didasarkan pada pengalaman luas dan kepribadian kepemimpinannya, sambil mencatat bahwa "kepemimpinan, pengalaman, dan pemahaman mendalamnya tentang sepak bola menjadikannya pilihan ideal untuk memimpin proyek ini".

Pelatih berusia 51 tahun ini kembali berkarier setelah beberapa bulan meninggalkan klub Brasil, São Paulo, pada bulan Maret lalu.

Sejak pensiun sebagai pemain pada tahun 2012, Crespo telah menjalani berbagai pengalaman sebagai pelatih, di antaranya melatih Modena di Italia, Banfield dan Defensa y Justicia di Argentina, serta Al-Duhail di Qatar dan Al-Ain di Uni Emirat Arab, sebelum akhirnya bergabung dengan São Paulo.

Pelatih asal Argentina ini membawa Al-Duhail meraih treble berupa gelar liga, piala nasional, dan piala asosiasi pada musim 2022-2023, sebelum membawa Al-Ain meraih gelar Liga Champions Asia pada musim berikutnya.

Nama Crispo belakangan ini dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa, terutama Rayo Vallecano, Marseille, Lazio, dan Parma, serta klub-klub Arab seperti Al-Ittihad dari Arab Saudi dan Al-Sadd dari Qatar.

Crispó diperkirakan akan memulai debut resminya bersama Atlas saat menjamu Monterrey pada 1 Agustus mendatang, dalam laga pembuka kompetisi Liga Meksiko.

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