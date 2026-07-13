Secara resmi... Bintang asal Maroko memulai perjalanannya di Serie A

Klub Italia Frosinone mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah merekrut gelandang asal Maroko, Anwar Al-Azouzi, selama jendela transfer musim panas kali ini.

Klub tersebut menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa Al-Azouzi, yang lahir pada tahun 2001, telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2029, sehingga ia akan menjadi bagian dari skuad tim pada musim-musim mendatang.

Penandatanganan kontrak dengan Al-Azouzi ini memperkuat opsi Frosinone di lini tengah, sebagai bagian dari persiapan mereka untuk musim baru.

Al-Azouzi memulai karier sepak bolanya di tim junior klub-klub Belanda, di mana ia menempuh pendidikan di akademi-akademi ternama yang mengasah bakatnya sebagai gelandang bertahan dan bek serba bisa.

Al-Azouzi menjalani pengalaman penting di Liga Belanda, terutama bersama klub Dordrecht di mana ia mulai menancapkan kakinya di dunia profesional, sebelum pindah ke klub PEC Zwolle dan menampilkan performa luar biasa yang menarik perhatian berkat kekuatan fisik dan visi permainannya yang luar biasa.

Sebagai langkah besar dalam kariernya, Al-Azouzi pindah ke Italia untuk bergabung dengan Frosinone dengan kontrak jangka panjang, dengan harapan membuktikan kemampuannya di Serie A dan terus berkembang.