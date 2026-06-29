Secara resmi... Barcelona menandatangani kesepakatan baru

Barcelona bersiap untuk memperkuat sumber daya keuangannya dengan memperoleh sekitar 14 juta euro dalam beberapa hari ke depan, setelah menjual kembali sebagian hak atas kursi VIP di Stadion "Spotify Camp Nou". Langkah ini memberikan dorongan baru bagi klub di tengah upayanya untuk memperkuat kondisi ekonominya dan menyelesaikan proyek pengembangan stadion.

Menurut surat kabar "Marca", kelompok "New Era Visionary", salah satu pihak yang mengakuisisi hak investasi kursi VIP pada awal tahun 2025, telah menjual sebagian dari hak tersebut kepada sebuah perusahaan Singapura, setelah mendapatkan persetujuan dari Barcelona dan menyelesaikan semua prosedur audit internal, yang akan menghasilkan sekitar 14 juta euro bagi klub.

Barcelona sebelumnya telah mengumumkan pada awal tahun lalu penjualan hak pengelolaan 475 kabin VIP untuk jangka waktu hingga 30 tahun kepada dua investor, yaitu perusahaan "Forta Advisors" dari Qatar dan grup "New Era Visionary", dalam kesepakatan dengan nilai total 100 juta euro.

Perusahaan asal Qatar tersebut telah membayar 30 juta euro dari nilai kesepakatan tersebut, sementara “New Era Visionary” menanggung sisa jumlah sebesar 70 juta euro, di mana 28 juta euro dibayarkan saat penandatanganan kontrak, kemudian 14 juta euro dalam angsuran kedua, dengan sisa 28 juta euro lainnya yang masih harus dibayarkan untuk menyelesaikan kesepakatan.

Dana yang dinantikan ini datang di saat Barcelona terus berupaya memperbaiki kondisi keuangannya dan mencari sumber pendapatan tambahan, sejalan dengan berlanjutnya pekerjaan renovasi dan pengembangan di Stadion “Spotify Camp Nou”, yang saat ini berfokus pada pembangunan tribun ketiga sebagai bagian dari proyek modernisasi stadion bersejarah tersebut.

Arus kas baru ini menjadi dorongan penting bagi manajemen Katalan, yang bertaruh pada proyek pengembangan kembali stadion dan peningkatan pendapatan komersialnya untuk memperkuat stabilitas ekonomi klub dalam beberapa tahun mendatang.