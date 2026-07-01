Secara resmi... Barcelona memperpanjang kontrak bintang utamanya

FC Barcelona secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bek asal Denmark, Andreas Christensen, sehingga ia akan tetap membela klub Catalan tersebut hingga tahun 2028.

Melalui situs resminya, Barcelona menyebutkan bahwa musim depan akan menjadi musim kelima Andreas Christensen bersama Barcelona setelah ia bergabung dari Chelsea pada musim panas 2022.

Selama empat musimnya bersama klub Catalan tersebut hingga saat ini, ia telah tampil dalam 98 pertandingan resmi bersama Barcelona: 71 pertandingan di liga, 15 di Liga Champions, dua pertandingan di Liga Europa, enam di Piala Raja Spanyol, dan empat di Piala Super Spanyol. Selama periode tersebut, ia meraih tiga gelar La Liga, satu gelar Copa del Rey, dan tiga gelar Supercopa de España.

Christensen mengalami musim 2025/26 yang diwarnai cedera, di mana pemain asal Denmark ini mengalami cedera lutut serius yang membuatnya absen dari lapangan selama hampir enam bulan. Ia kembali ke lapangan pada akhir musim dan tampil dalam pertandingan terakhir liga tandang melawan Valencia pada akhir bulan Mei.

Situs resmi Barcelona menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak ini berarti klub tetap mempertahankan pemain yang memiliki pengalaman internasional yang berharga. Kini, setelah pulih sepenuhnya, Christensen akan dapat menyumbangkan kepemimpinan dan bakatnya bagi lini pertahanan Barcelona di musim-musim mendatang.