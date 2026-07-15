Secara resmi... Ayubspor dari Turki merekrut bintang asal Maroko

Seorang pemain timnas Maroko hari ini, Rabu, secara resmi pindah ke liga Turki untuk memulai petualangan baru di kancah sepak bola Eropa.

Klub Ayubspor dari Turki mengumumkan pada hari Kamis ini bahwa mereka telah mengontrak pemain Maroko, Jawad El Yamiq, yang sebelumnya bermain untuk klub Spanyol, Real Zaragoza.

Klub Turki tersebut mengatakan dalam pernyataan resmi: “Selamat datang, Jawad El Yamiq.”

Mereka melanjutkan: "Klub kami telah menandatangani kontrak dengan Jawad El Yamiq dan kami berharap ia meraih kesuksesan bersama seragam ungu dan kuning kami, serta menyambutnya di klub kami."

Jawad Al-Yamiq memiliki karier sepak bola yang cemerlang, yang dimulai di liga Maroko, kemudian pindah ke Italia, di mana ia membela Genoa dan Perugia, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Spanyol dan bermain untuk Real Zaragoza serta Real Valladolid.

Al-Yamiq juga pernah berkarier di Liga Saudi, di mana ia bermain untuk Al-Wehda dan Al-Najma, sebelum kembali ke Zaragoza.

Al-Yamiq tampil di banyak ajang internasional bersama tim nasional Maroko, yang terakhir adalah Piala Afrika 2025, namun ia tidak ikut serta bersama “Singa Atlas” di Piala Dunia 2026.







