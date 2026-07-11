Secara resmi... Atlético Madrid mengumumkan transfer pemain asal Denmark

Klub Atlético Madrid secara resmi mengumumkan, hari Sabtu ini, bahwa mereka telah merekrut gelandang internasional Denmark, Morten Hjulmand, yang didatangkan dari Sporting Lisbon, untuk memperkuat lini tengah bertahan dengan kontrak berdurasi lima musim ke depan hingga tahun 2031, dalam kesepakatan senilai 40 juta euro.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, manajemen Los Rojiblancos segera menyelesaikan kesepakatan ini dengan tujuan memperkuat lini tengah tim untuk musim baru 2026–2027, Hal ini terjadi setelah gagalnya opsi-opsi lain yang sebelumnya menjadi prioritas, seperti João Gomes, gelandang Wolverhampton Wanderers asal Inggris yang menjadi incaran klub pada bursa transfer musim dingin lalu, di mana pada saat itu direktur olahraga Mateo Alemany bergerak untuk merekrut dua pemain muda berbakat, yaitu Rodrigo Mendoza dan Obed Vargas.

Laju negosiasi meningkat secara signifikan selama beberapa minggu terakhir untuk menyelesaikan kesepakatan dengan bintang Denmark tersebut senilai 40 juta euro, agar ia dapat bergabung dengan lini tengah tim yang baru-baru ini mengumumkan perpanjangan kontrak kapten Koke untuk satu musim tambahan, serta kehadiran duo Pablo Barrios dan Junior Cardoso yang mengalami cedera pada musim lalu, sehingga mereka semua masuk dalam pilihan pelatih asal Argentina, Diego Simeone.

Langkah kepindahannya ke Atlético Madrid menegaskan perjalanan karier sepak bola Hjulmand yang terus menanjak, di mana ia memulai karier profesionalnya bersama klub Austria, Adamera Wacker, sebelum pindah ke Lecce, dan kemudian ke Sporting Lisbon—tahap yang membawanya langsung ke Stadion Riazor Metropolitano.

Pemain asal Denmark berusia 27 tahun ini telah lama menjadi incaran Atlético Madrid setelah namanya dikaitkan dengan klub tersebut dalam beberapa bursa transfer sebelumnya, sebelum akhirnya Mateo Alemany berhasil menyelesaikan kesepakatan tersebut secara definitif pada musim panas ini, sehingga Hjulmand akan bersaing langsung dengan Junior Cardoso dan Koke untuk merebut posisi inti dalam skuad Simeone sebagai gelandang bertahan.