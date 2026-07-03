Secara resmi... Allegri menjadi pelatih baru Napoli

Klub Napoli secara resmi mengumumkan penunjukan Massimiliano Allegri sebagai pelatih tim utama sepak bola, di mana klub tersebut menyambut pelatih baru yang telah menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan tim hingga 30 Juni 2029.

Massimiliano Allegri memulai karier kepelatihannya pada musim 2003/2004 setelah menjalani karier panjang sebagai pemain, di mana ia juga pernah membela Napoli pada musim 1997/1998.

Allegri memimpin Sassuolo pada musim 2007/2008 untuk meraih promosi bersejarah pertama kali ke Divisi Dua, dan pada tahun yang sama ia menjuarai Piala Super Divisi Tiga, sebelum beberapa bulan kemudian mencatatkan debutnya di Serie A bersama Cagliari, mengakhiri musim di peringkat kesembilan dan meraih penghargaan Pelatih Terbaik.

Allegri kemudian mengambil alih kepelatihan AC Milan pada tahun 2010, di mana ia berhasil meraih gelar Serie A ke-18 dan Piala Super Italia keenam dalam sejarah Rossoneri.

Pada periode 2014 hingga 2019, ia memimpin Juventus dan meraih lima gelar Serie A berturut-turut, empat gelar Coppa Italia berturut-turut, serta dua gelar Supercoppa Italiana; ia juga membawa Bianconeri ke final Liga Champions dua kali dalam periode yang sama.

Allegri kembali memimpin Juventus dua tahun kemudian dan meraih gelar Coppa Italia kelimanya pada tahun 2024, sementara pada musim lalu ia kembali melatih Milan dan mengakhiri musim di peringkat kelima.

Klub Napoli menutup pengumuman tersebut dengan menyambut pelatih barunya sambil mengucapkan: “Selamat datang, Tuan Allegri!”



