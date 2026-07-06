Secara resmi... Al-Nasr mengakhiri perdebatan seputar masa depan Brozović

Klub Al-Nassr menutup babak masa depan bintang sepak bola Kroasia, Marcelo Brozović, setelah secara resmi mengumumkan berakhirnya kariernya bersama tim tersebut. Ia pun meninggalkan “Al-Alamy” setelah tiga musim membela klub tersebut, di mana ia menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah.

Brozović bergabung dengan Al-Nassr pada bursa transfer musim panas musim 2023-2024, datang dari Inter Milan asal Italia, dalam sebuah transfer yang menarik perhatian luas, sebelum dengan cepat berhasil mengamankan posisinya di skuad inti berkat pengalaman yang mumpuni dan kemampuan teknisnya.

Klub pun tak lupa menyampaikan pesan khusus kepada sang pemain, dengan mengunggah video di akun resminya yang menampilkan momen-momen terbaiknya bersama tim, sekaligus menyoroti kontribusinya di berbagai kompetisi yang telah ia ikuti.

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Al-Nassr melengkapi video tersebut dengan kalimat: “Tahun-tahun yang dihabiskan Brozović akan tetap abadi dan tak terlupakan,” sebuah pesan yang secara jelas menunjukkan penghargaan atas apa yang telah diberikan sang pemain selama kariernya bersama klub, sekaligus menegaskan berakhirnya perjalanannya bersama “Al-Alamy”.

Selama masa baktinya bersama Al-Nassr, Brozović turut andil dalam meraih dua gelar juara, setelah menjuarai Kejuaraan Klub Arab bersama tim tersebut, sebelum kemudian menambah gelar Liga Roshen Saudi, sehingga meninggalkan jejaknya dalam salah satu periode paling sukses tim tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Secara individu, pemain internasional Kroasia ini telah tampil dalam 124 pertandingan bersama Al-Nassr di berbagai kompetisi, mencetak 8 gol, serta memberikan 23 assist, menurut statistik situs “Transfermarkt”, yang menegaskan perannya yang berpengaruh di lini tengah tim.

Kepergian Brozović merupakan bagian dari serangkaian perubahan yang dialami Al-Nassr selama bursa transfer musim panas ini, sebagai bagian dari persiapan klub untuk musim baru, di mana mereka menargetkan untuk tetap bersaing di semua kompetisi domestik dan kontinental.