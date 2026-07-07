Secara resmi... Al-Ahly Mesir menyelesaikan transfer keduanya

Al-Ahly Mesir secara resmi menyelesaikan transfer keduanya pada musim panas ini, hari Selasa, sebagai persiapan untuk musim baru, dengan merekrut penyerang ENPPI, Aktai Abdullah, untuk kontrak selama 5 tahun.

Sebelumnya pada hari yang sama, Al Ahly juga telah mengumumkan transfer pertamanya, yaitu bergabungnya Ali Mahmoud, pemain ENPPI, ke barisan "Kastil Merah" dengan kontrak selama 5 tahun pula.

Melalui laman resmi "Facebook"-nya, Al Ahly memperkenalkan transfer ini kepada para penggemar "Al-Ahmar" dengan menulis: "Kisah ini dimulai dari Titch... Aktai Abdullah di Klub Abad Ini".

Dalam pernyataan resmi, Al-Ahly menjelaskan: “Klub mengumumkan penandatanganan kontrak dengan pemain Aktai Abdullah yang datang dari ENPPI selama 5 tahun, dan Dr. Essam Sarajuddin, Kepala Divisi Kontrak, telah menyelesaikan semua prosedur keuangan dan administratif.”

Melalui rekrutan barunya ini, Al-Ahly berupaya memperbaiki performa tim dan memperbaiki hubungan dengan para pendukungnya di musim depan, setelah menampilkan performa yang mengecewakan pada musim lalu, di mana mereka finis di posisi ketiga liga dan gagal menjuarai Liga Champions Afrika.

Perlu dicatat bahwa Aktai Abdullah sempat masuk dalam daftar awal tim nasional Mesir untuk persiapan partisipasi di Piala Dunia 2026, sebelum akhirnya dicoret sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat.











