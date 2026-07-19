Secara resmi... Al-Ahly Mesir menuntaskan transfer pemain Maroko yang sangat penting

Dalam langkah yang menegaskan ambisinya untuk terus mendominasi kancah domestik dan kontinental, klub Al-Ahly Mesir hari ini, Minggu, mengumumkan secara resmi telah merekrut penyerang asal Maroko, Sufyan Ben Jdaida, yang sebelumnya bermain untuk klub Maghreb Fez, dengan kontrak berdurasi tiga musim, sehingga menjadikannya rekrutan terbaru tim tersebut selama jendela transfer musim panas saat ini.

Al-Ahly mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa Essam Saraj al-Din, Kepala Divisi Rekrutmen, telah bertolak ke Maroko untuk menyelesaikan semua prosedur keuangan dan administratif terkait transfer tersebut, bekerja sama dengan Wael Gomaa, Direktur Sepak Bola, hingga kontrak tersebut diselesaikan secara resmi.

Al-Ahly juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada manajemen Maghreb Fez, yang dipimpin oleh Omar Bennis, atas kerja sama yang luar biasa dalam mewujudkan transfer ini, sekaligus menegaskan bahwa hubungan istimewa yang terjalin antara kedua klub memainkan peran penting dalam memperlancar negosiasi dan menyelesaikan semua detail dengan sukses.

Penandatanganan kontrak Al-Ahly dengan Sufyan Ben Jdaida terjadi setelah musim gemilang yang ditunjukkan pemain tersebut saat membela Maghreb Fez, di mana ia menjadi salah satu bintang utama tim dan berkontribusi langsung dalam mengantarkan tim tersebut meraih gelar juara Liga Maroko.

Penyerang asal Maroko ini menampilkan performa menyerang yang mengesankan sepanjang musim, setelah dinobatkan sebagai top skor Liga Maroko dengan 20 gol. Ia tampil dalam 31 pertandingan di berbagai kompetisi, di mana ia berkontribusi dalam 22 gol—dengan mencetak 20 gol dan memberikan dua assist—sehingga membuktikan kemampuannya yang luar biasa dalam mencetak gol.

Ben memiliki karier profesional yang beragam, di mana ia memulai perjalanannya di tim junior klub Standard de Liège asal Belgia, dan terus naik level hingga mencapai tim utama, sebelum menjalani pengalaman lain bersama berbagai tim junior klub Raja Casablanca, hingga akhirnya bergabung dengan tim utama, kemudian pindah ke klub RW De Molinbeek di Belgia, sebelum kembali ke liga Maroko melalui klub Maghreb Fez, di mana ia tampil sangat menonjol.

Pihak manajemen Al-Ahly terus bergerak agresif selama bursa transfer musim panas ini guna memperkuat barisan tim dengan pemain-pemain unggulan sebagai persiapan menghadapi kompetisi mendatang. Sebelumnya, mereka telah merekrut duo pemain ENPPI, Ali Mahmoud dan Aqtai Abdullah, sebagai bagian dari rencana komprehensif yang bertujuan membangun tim yang mampu bersaing secara kuat di semua kompetisi domestik dan kontinental.