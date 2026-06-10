Secara resmi... Al Ahly Mesir melepas salah satu bintangnya

Al-Ahly mengumumkan pada hari Rabu ini bahwa mereka telah mengakhiri kerja sama dengan salah satu bintang lini tengahnya, setelah perjalanan karier profesional selama tujuh tahun bersama tim Merah.

Kontrak pemain internasional Mali, Aliou Diang, dengan Al Ahly berakhir secara wajar pada akhir musim yang baru saja berlalu. Diang telah lama dikaitkan dengan kepindahannya ke klub Spanyol, Valencia, untuk memulai petualangan barunya di La Liga Spanyol mulai musim depan.

Dalam pernyataan resmi, Al Ahly menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Aliou Diang atas kontribusinya selama berseragam tim, serta memuji profesionalisme, dedikasi, dan semangat juangnya yang turut berkontribusi dalam meraih berbagai prestasi.

Diang menjalani masa yang sukses bersama Al Ahly sejak bergabung pada musim panas 2019 dari MC Alger, di mana ia turut meraih 16 gelar, termasuk 3 gelar Liga Mesir, 4 gelar Liga Champions Afrika, serta gelar-gelar lokal dan kontinental lainnya.

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Perlu dicatat bahwa Diang memainkan pertandingan terakhirnya bersama Al Ahly melawan Al Masry di putaran terakhir liga, di tengah perpisahan yang hangat dari para penggemar klub.