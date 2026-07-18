Secara resmi... Al-Ahli Saudi merebut Trincão dari cengkeraman klub-klub besar Eropa

Klub Al-Ahli Saudi mengumumkan penandatanganan kontrak resmi dengan pemain asal Portugal, Francesco Trincão, yang didatangkan dari Sporting Lisbon, setelah serangkaian negosiasi yang panjang.

Dengan demikian, Trincão akan menjadi rekrutan keempat Al-Ahli selama bursa transfer saat ini, setelah bek asal Gambia Aboubakar Sidi Kinteh dari Tromsø (Norwegia), pemain sayap asal Saudi Arabia Mishaal Al-Mutairi dari Abha, dan pemain asal Armenia Edward Spirtseyan dari Krasnodar (Rusia).

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Hal ini terjadi di saat Al-Ahli hampir menyelesaikan transfer lain, yaitu gelandang Naif Masoud yang akan bergabung dari klub Al-Fateh.

Al-Ahli mengunggah video melalui akun resminya di platform media sosial “X”, yang memperlihatkan Trincao sedang menandatangani kontrak sambil mengenakan jersey Al-Ahli bernomor punggung 7.

Al-Raqi menulis melalui akunnya: “Dari negeri para pelaut… ia datang untuk menyelami kedalaman sejarah,” merujuk pada kepindahannya ke barisan Al-Ahli.

"Al-Raqi" berhasil menuntaskan kesepakatan ini setelah serangkaian negosiasi, di mana ia bersaing dengan beberapa klub Eropa yang juga menginginkan sang pemain.



