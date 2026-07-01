Secara resmi... Al-Ahli Saudi mengumumkan kepergian Frank Kessié

Klub Al-Ahli Saudi secara resmi mengumumkan kepergian gelandang asal Pantai Gading, Frank Kessié, dari skuadnya, setelah tiga tahun membela tim tersebut.

Melalui akun resminya di platform "X", "Al-Raqi" memposting foto pemain asal Pantai Gading tersebut yang mengenakan seragam tim, disertai keterangan: "Terima kasih kepada kapten Frank Kessié atas segalanya."

Kessé meninggalkan Al-Ahli tanpa biaya transfer, setelah klub Saudi tersebut tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada akhir Juni lalu.

Pemain asal Pantai Gading itu bergabung dengan "Kastil Piala" pada musim panas 2023, datang dari Barcelona, dan menampilkan performa yang sangat impresif, menjadikannya salah satu pemain kunci tim, serta salah satu pemimpin terkemuka sepanjang masa.

Pemain berusia 29 tahun ini berkontribusi dalam meraih tiga gelar bagi Al-Ahli selama tiga musim terakhir, terutama dua kali juara Liga Champions Asia, serta satu kali juara Piala Super Arab Saudi.

Selama periode tersebut, “El Presidente” tampil dalam 119 pertandingan bersama Al-Ahli, di mana ia berhasil mencetak 26 gol dan memberikan 14 assist.