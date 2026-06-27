Secara resmi: 8 pertandingan di babak 32 besar telah ditentukan

Telah ditetapkan secara resmi 8 pertandingan yang dinantikan di babak 32 besar Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Utara, yang menandai dimulainya persaingan sesungguhnya untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Afrika Selatan akan berhadapan dengan Kanada (tuan rumah), sementara Maroko akan bertarung melawan Belanda dalam pertandingan yang sarat makna antara sepak bola Arab dan Eropa.

Selain itu, raksasa Brasil akan berhadapan dengan Jepang dalam laga yang menonjolkan kecepatan dan keterampilan, sementara Bosnia dan Herzegovina akan menghadapi tim Amerika Serikat, salah satu tuan rumah turnamen ini.

Pertandingan lainnya menampilkan laga yang seimbang antara Norwegia dan Pantai Gading, serta pertarungan seru antara Swedia dan Prancis. Sementara itu, timnas Argentina akan berhadapan dengan Cape Verde dalam laga yang memadukan pengalaman dengan tantangan ambisius dari Afrika, dan terakhir, timnas Mesir akan berhadapan dengan timnas Australia pada Jumat mendatang.