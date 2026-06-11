Sebuah pesan singkat yang mengisyaratkan tujuan baru Steigen

Sebuah pesan singkat mengisyaratkan masa depan kiper asal Jerman, Marc-André ter Stegen, yang musim lalu dipinjamkan ke Girona.

Kontrak Ter Stegen dengan Barcelona berlaku hingga musim panas 2028, namun tampaknya masa depannya akan berada di luar Barcelona.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Ter Stegen dan istrinya, Ona Silaris, baru-baru ini melakukan perjalanan ke San Sebastián, yang memicu spekulasi yang mengaitkannya dengan klub Real Sociedad.

Pasangan ini memanfaatkan fakta bahwa kiper Barcelona tidak masuk dalam daftar akhir timnas Jerman untuk Piala Dunia 2026, sehingga mereka memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari bersantai sebelum kelahiran anak mereka.

Perjalanan yang sempurna itu ditutup oleh Silaris di media sosial dengan menulis: "Senang di San Sebastián", yang semakin memperkuat rumor bahwa Stegen akan bergabung dengan Real Sociedad.

Ter Stegen sedang berada di titik kritis dalam kariernya, dan masa depannya di level tertinggi mungkin akan mengalami perubahan drastis musim panas ini.

Profil kiper internasional Jerman ini sesuai dengan rencana yang sedang dipertimbangkan oleh Real Sociedad, yang secara aktif mencari kiper asal Jerman di bursa transfer sebagai antisipasi kemungkinan kepergian Alex Remiro. Kiper Barcelona saat ini termasuk di antara tiga kandidat yang sedang dipertimbangkan klub, yang belum mengambil keputusan akhir.

Hubungan yang dapat memfasilitasi kesepakatan ini melampaui sekadar minat teknis. Ada faktor utama di balik layar yang membuka jalan, karena Ter Stegen berbagi agen yang sama dengan Pellegrino Matarazzo, pelatih Sociedad.

Kebetulan ini memperkuat hubungan antara sang pemain dan pelatih Real Sociedad saat ini, yang sangat memudahkan komunikasi jika negosiasi semakin intensif dalam beberapa minggu ke depan.