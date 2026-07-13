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Florentino PérezGetty

Diterjemahkan oleh

Sebuah klub Inggris mengincar 5 pemain dari Real Madrid!

Transfers
A. Vivar Dorado
C. Palacios
T. Pitarch
F. Mastantuono
Real Madrid
Fulham
LaLiga
Premier League
Spanyol
Argentina
Inggris

Apakah dia akan berhasil dalam misinya?

Klub Inggris Fulham bersiap mengajukan tawaran peminjaman yang ambisius untuk mendatangkan pemain sayap muda Real Madrid asal Argentina, Franco Mastantono, setelah pelatih baru Álvaro Arbeloa bertekad untuk kembali bekerja sama dengan mantan pemainnya di Santiago Bernabéu.

Situs Argentina "El Entreteniente" melaporkan bahwa Arbeloa, yang baru-baru ini mengambil alih kepelatihan Fulham menggantikan Marco Silva, berencana untuk segera mendatangkan Mastantono sebelum dimulainya musim baru Liga Primer Inggris bulan depan.

Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu, yang dipecat dari Real Madrid setelah hanya lima bulan menjabat, berupaya memperkuat lini serangnya dengan mendatangkan salah satu bintang andalannya melalui transfer yang mengejutkan.

Fulham mendapat dorongan moral yang besar setelah José Mourinho, pelatih Real Madrid yang kembali menjabat, memberi tahu Mastantono tentang kemungkinan kepergiannya dari klub raja tersebut untuk sementara waktu, yang mengisyaratkan bahwa pintu terbuka untuk kesepakatan peminjaman.

Namun, tim asal London ini menghadapi persaingan sengit dari lebih dari 10 klub lain yang tertarik mendatangkan penyerang sayap kanan berusia 18 tahun tersebut, yang dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Argentina.

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Masstantono, yang tidak dipanggil ke skuad tim nasional Argentina untuk Piala Dunia 2026, mencetak dua gol dalam 18 pertandingan di bawah asuhan Arbeloa musim lalu, sebelum sang pelatih dipecat dari jabatannya.

Pemain muda berbakat ini tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Real Madrid kurang dari 12 bulan setelah bergabung dari River Plate asal Argentina dalam kesepakatan sensasional senilai 53 juta poundsterling.

Mastantono dipandang sebagai calon pengganti Harry Wilson, yang menolak memperpanjang kontraknya dan bergabung dengan Leeds United, sementara Fulham juga kehilangan beberapa bintang utamanya, terutama Raúl Jiménez, dan Samuel Chukwueze kembali ke Milan setelah masa peminjamannya berakhir.

Namun, Mastantono bukanlah satu-satunya bintang Real Madrid yang menjadi incaran Arbeloa; nama pelatih asal Spanyol itu juga dikaitkan dengan keinginan untuk mendatangkan para pemain muda seperti Thiago Pietarz, César Palacios, Manuel Ángel, dan Jorge Cistero dari klub raksasa Spanyol tersebut.

Arbeloa sebelumnya pernah melatih keempat pemain tersebut saat ia bertanggung jawab atas tim cadangan dan tim utama Real Madrid, yang memperbesar peluang keberhasilan negosiasi.

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