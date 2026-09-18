Sebenarnya, pemenang Ballon d'Or 2026 hanya pantas bernama Harry Kane

Itu benar-benar masa yang berbeda, 25 tahun lalu. Saat itu, pada 2001, Michael Owen yang berusia 21 tahun memenangkan Ballon d'Or - penghargaan individu paling prestisius dan paling bergengsi dalam sepakbola dunia. Penyerang itu sebelumnya telah memenangkan Piala UEFA, Piala FA, serta Piala Liga Inggris bersama Liverpool dan mencetak 24 gol dalam perjalanan menuju itu.

"Saya sama sekali tidak tahu itu apa. Waktu itu, hal itu sama sekali bukan topik di media", ungkap Owen tahun lalu. Tentang kesuksesannya, ia mengetahuinya lewat telepon dari pelatih The Reds saat itu. "Ketika Gerard Houllier menelepon saya dan mengatakan saya telah memenangkan Ballon d'Or, saya bertanya: Apa itu, pelatih?"

Saya tidak ingin bersikeras mengatakan bahwa itu adalah masa-masa yang saya rindukan. Sejujurnya, saya sejak dulu nyaris tak pernah antusias dengan Ballon d'Or, tetapi tentu sepenuhnya wajar bahwa maknanya dalam beberapa tahun terakhir meningkat secara terasa, baik di kalangan pemain maupun dalam persepsi publik.

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Lamine Yamal dan Kylian Mbappe jelang Ballon d'Or: Pemujaan diri yang patut dipertanyakan

Yang justru saya anggap sangat memalukan, tidak pantas, dan arogan adalah pemujaan diri yang patut dipertanyakan dari para calon pemenang di antara 30 nominasi. Pada saat yang sama, hal itu juga didukung oleh kampanye terang-terangan dari klub mereka, yang tak melewatkan satu pun kesempatan untuk memuji pemainnya setinggi langit atau bahkan secara jelas menyatakan bahwa dia lebih pantas mendapatkannya daripada para pesaing.

"Mengapa kami tidak boleh mendukungnya?", tanya pelatih Barcelona Hansi Flick belum lama ini terkait anak asuhnya, Lamine Yamal, salah satu favorit untuk menang pada penganugerahan tahun ini pada 26 Oktober di London. Jawaban saya: Karena itu tidak ada kaitannya dengan kerendahan hati dan fungsi sebagai teladan. Karena, seperti yang selalu ditekankan tak terhitung banyaknya pelatih di seluruh dunia, kebenaran ada di lapangan dan tidak memerlukan pernyataan yang mudah ditebak untuk meninggikan pemain sendiri di atas yang lain. Dan karena, sederhananya, itu tidak simpatik.

Sungguh konyol bahwa seperti baru-baru ini Yamal yang berusia 18 tahun duduk dan mengklaim: "Sejujurnya: Saya pikir tahun ini saya pantas mendapatkan penghargaan ini - berdasarkan apa yang saya menangkan." Sungguh terlalu pongah, bagaimana Kylian Mbappe dari Real Madrid menyebut dirinya sebagai "yang terpilih" dan merasa bahwa "tidak ada pemain yang lebih baik daripada saya musim lalu". Coba bayangkan, di level usia muda dalam olahraga tim sepakbola, ada seseorang berbicara tentang dirinya seperti itu.

Ballon d'Or: Sepuluh pemenang terakhir

Tahun Pemenang 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 tidak diberikan 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Kampanye jelang penganugerahan Ballon d'Or: Jose Mourinho mempermalukan dirinya sendiri

Tentu saja, kampanye terarah menjelang penganugerahan ini sudah lama bukan hal baru. Tahun ini, dalam olahraga yang memang selalu benar menekankan pentingnya kolektif, itu mungkin mendapat tambahan egoisme yang dipertontonkan. Namun, pada 2013 misalnya, Real sudah mengumpulkan sekelompok Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas, dan Sergio Ramos untuk gencar berkampanye demi Cristiano Ronaldo dalam persaingannya dengan Lionel Messi dan Franck Ribery - dan sayangnya, menurut saya, juga berhasil.

Dua tahun lalu, Los Blancos bahkan menimbulkan kehebohan ketika mereka mendadak membatalkan perjalanan ke Paris dan memboikot penganugerahan. Sebelumnya telah bocor bahwa Rodri, dan bukan Vinicius Junior, yang akan menang. Sebagai gantinya, mereka mengeluarkan pernyataan berikut: "Jika kriteria untuk penganugerahan tidak menjadikan Vinicius sebagai pemenang, maka kriteria yang sama seharusnya menjadikan Carvajal sebagai pemenang. Karena itu tidak terjadi, jelas bahwa Ballon d'Or dan UEFA tidak menghormati Real Madrid. Dan Real Madrid tidak berada di tempat di mana mereka tidak dihormati."

Dan baru-baru ini, tidak lain adalah pelatih Real saat ini, Jose Mourinho, yang mengungkap seluruh kegilaan politik di balik Ballon d'Or dan mempermalukan dirinya sendiri. Pada 2012, pria Portugal itu masih mengatakan: "Bagaimana mungkin seseorang bisa memenangkan Ballon d'Or tanpa meraih gelar, tanpa memenangkan sesuatu yang berarti? Jangan bicara kepada saya soal Piala Dunia Antarklub atau Piala Super - itu hal-hal kecil. Ceritakan kepada saya soal gelar-gelar besar." Beberapa pekan lalu ia lalu berkata: "Anda tidak bisa memberikan Ballon d'Or kepada seorang pemain hanya karena dia memenangkan Liga Champions atau Piala Dunia. Pemain terbaik di dunia itu ada dua, tiga, atau empat, dan kita tahu siapa mereka dan di mana mereka berada. Kita tahu siapa yang secara individual menorehkan sejarah musim panas ini."

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Ballon d'Or: Kebutuhan akan pengakuan dan keangkuhan tak seharusnya diberi ganjaran

Tentu saja Mbappe punya "argumen untuk memenangkan Ballon d'Or", seperti yang ia katakan. Tentu saja boleh, dan mungkin bahkan harus, menjadi target individual bagi pemain luar biasa seperti itu untuk memburu trofi ini. Namun mereka tak akan pernah bisa memenanginya tanpa rekan-rekan setim mereka, meski beberapa di antaranya mungkin kurang berbakat dibanding mereka sendiri.

Sikap sok penting yang kentara, kebutuhan akan pengakuan, serta keangkuhan para profesional dan klub yang merasa diri lebih tinggi, yang lewat tingkah semacam itu juga turut membuat sepakbola modern makin menjauh dari akar rumput, seharusnya tidak diberi ganjaran.

Sebelum kalimat terakhir ditulis di sini, saya ingin sekali lagi menegaskan: Saya tidak bisa lebih tidak peduli lagi soal siapa yang memenangkan Ballon d'Or 2026. Namun, fakta bahwa Harry Kane, salah satu kandidat kuat untuk menang, konon dengan sengaja memutuskan untuk tidak melakukan promosi untuk dirinya sendiri menjelang penganugerahan, membuat saya berharap justru perilaku semacam itulah yang dihargai.

Ballon d'Or 2026: Daftar pendek berisi 30 nama