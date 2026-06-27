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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sebelum menghadapi Iran... Mesir secara resmi lolos ke babak 32 besar

Egypt
Mesir

Mesir Berusaha Meraih Posisi Teratas

Timnas Mesir secara resmi lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, berkat hasil pertandingan di Grup 8 yang memastikan “Al-Fara’una” lolos sebelum menjalani pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup melawan Iran.

Kualifikasi Mesir ini terjadi setelah Cape Verde bermain imbang dengan Arab Saudi, dan Spanyol mengalahkan Uruguay dengan skor 1-0, hasil-hasil yang menentukan peringkat tim-tim peringkat ketiga di masing-masing grup demi keuntungan timnas Mesir.

"Al-Fara'una" mengoleksi 4 poin dari hasil imbang melawan Belgia dan kemenangan atas Selandia Baru, yang menempatkan mereka di posisi teratas di antara 4 tim yang menempati peringkat ketiga di grup masing-masing dengan raihan 3 poin atau kurang, sehingga memastikan lolos tanpa harus menunggu hasil pertandingan mereka melawan Iran.

Ini merupakan kali pertama "Al-Fara'na" lolos ke babak kedua dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, di mana sebelumnya mereka telah berpartisipasi dalam tiga edisi dan selalu tersingkir di babak pertama.

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