Sebelum menghadapi Iran... Mesir secara resmi lolos ke babak 32 besar

Timnas Mesir secara resmi lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, berkat hasil pertandingan di Grup 8 yang memastikan “Al-Fara’una” lolos sebelum menjalani pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup melawan Iran.

Kualifikasi Mesir ini terjadi setelah Cape Verde bermain imbang dengan Arab Saudi, dan Spanyol mengalahkan Uruguay dengan skor 1-0, hasil-hasil yang menentukan peringkat tim-tim peringkat ketiga di masing-masing grup demi keuntungan timnas Mesir.

"Al-Fara'una" mengoleksi 4 poin dari hasil imbang melawan Belgia dan kemenangan atas Selandia Baru, yang menempatkan mereka di posisi teratas di antara 4 tim yang menempati peringkat ketiga di grup masing-masing dengan raihan 3 poin atau kurang, sehingga memastikan lolos tanpa harus menunggu hasil pertandingan mereka melawan Iran.

Ini merupakan kali pertama "Al-Fara'na" lolos ke babak kedua dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, di mana sebelumnya mereka telah berpartisipasi dalam tiga edisi dan selalu tersingkir di babak pertama.