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RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport

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Sebelum La Liga bergulir: Serangan baru terhadap Vinicius Junior

Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Club Friendlies
Vinicius Junior
Spanyol
Brasil

Pemain asal Brasil itu telah menjadi pusat ketegangan dalam beberapa tahun terakhir.

Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, mendapat cemoohan dari suporter Deportivo La Coruna, selama pertandingan persahabatan antara kedua tim, pada Rabu malam ini di Stadion Abanka Riazor, dalam suasana yang mencerminkan permusuhan yang dihadapi sayap Los Blancos di sejumlah stadion Spanyol.

Cemoohan dari suporter La Coruna bukanlah yang pertama kalinya diarahkan kepada Vinicius, sebab sang pemain sebelumnya pernah mengalami peristiwa serupa saat menghadapi banyak tim La Liga, di antaranya Valencia, Sevilla, dan Barcelona.

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Dalam laga terkenal melawan Valencia pada 2023, Vinicius mengalami serangan luas dari suporter Valencia, termasuk teriakan-teriakan rasis.

Club Friendlies
Schalke 04 crest
Schalke 04
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Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
LaLiga
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
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Elche
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Pertandingan Real Madrid melawan Sevilla pada Mei lalu juga menyaksikan suasana tegang, di mana bintang Brasil itu mendapat cemoohan dari suporter, dan membalas ke arah tribun dengan isyarat yang memicu lebih banyak reaksi, sehingga memaksa wasit untuk turun tangan.

Perlu diingat bahwa klub kerajaan itu secara resmi mengumumkan, pada 6 Agustus ini, perpanjangan kontrak Vinicius Junior hingga 30 Juni 2032, setelah kontraknya sebelumnya akan berakhir musim panas mendatang.

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