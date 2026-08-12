Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, mendapat cemoohan dari suporter Deportivo La Coruna, selama pertandingan persahabatan antara kedua tim, pada Rabu malam ini di Stadion Abanka Riazor, dalam suasana yang mencerminkan permusuhan yang dihadapi sayap Los Blancos di sejumlah stadion Spanyol.

Cemoohan dari suporter La Coruna bukanlah yang pertama kalinya diarahkan kepada Vinicius, sebab sang pemain sebelumnya pernah mengalami peristiwa serupa saat menghadapi banyak tim La Liga, di antaranya Valencia, Sevilla, dan Barcelona.

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Dalam laga terkenal melawan Valencia pada 2023, Vinicius mengalami serangan luas dari suporter Valencia, termasuk teriakan-teriakan rasis.

Pertandingan Real Madrid melawan Sevilla pada Mei lalu juga menyaksikan suasana tegang, di mana bintang Brasil itu mendapat cemoohan dari suporter, dan membalas ke arah tribun dengan isyarat yang memicu lebih banyak reaksi, sehingga memaksa wasit untuk turun tangan.

Perlu diingat bahwa klub kerajaan itu secara resmi mengumumkan, pada 6 Agustus ini, perpanjangan kontrak Vinicius Junior hingga 30 Juni 2032, setelah kontraknya sebelumnya akan berakhir musim panas mendatang.