Sebelum bentrokan emosional... Haaland memicu tekanan dari tim Inggris

Erling Haaland, bintang tim nasional Norwegia, mengatakan bahwa pertandingan melawan Inggris—negara tempat ia dilahirkan—di perempat final Piala Dunia memiliki makna khusus baginya.

Kantor Berita Prancis (AFP) mengutip pernyataan Haaland kepada wartawan di Miami, di mana ia menjelaskan, “Ini pertandingan yang istimewa, ya tentu saja. Bagi saya, ini sangat istimewa, karena saya bermain di Inggris dan juga lahir di sana.”

Dalam penampilan pertama Norwegia di Piala Dunia setelah 28 tahun, tim nasional ini melampaui semua ekspektasi berkat naluri mencetak gol Haaland.

Haaland menambahkan, “Sejujurnya, saya tidak menyangka hal ini. Mencapai perempat final Piala Dunia bersama Norwegia merupakan kejutan bahkan bagi saya sendiri.”

Dia melanjutkan, “Bertanding melawan Brasil adalah hal yang luar biasa bagi kami, orang Norwegia, dan mengalahkan mereka lalu menghadapi Inggris di perempat final Piala Dunia di Amerika Serikat adalah hal yang sangat istimewa.”

Dia menambahkan, “Jika kalian melihat apa yang terjadi di Norwegia, kalian akan menyadari bahwa ini bukanlah hal yang biasa bagi kami, dan karena itu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa.”

Dia menyoroti, “Saya rasa ada kandidat-kandidat jelas untuk memenangkan Piala Dunia, dan Inggris adalah salah satunya. Saya rasa kalian harus memberikan tekanan sebanyak mungkin kepada para pemain timnas Inggris.”

Mengenai popularitasnya yang semakin meningkat di Amerika Serikat, ia berkomentar, “Itu hal yang bagus, karena saya menyukai orang Amerika, dan saya rasa mereka adalah orang-orang yang sangat ceria. Mereka lucu, dan itulah mengapa saya menyukai cara mereka.”

Dia menambahkan, “Sejujurnya, semua hal di Piala Dunia sejauh ini luar biasa; mulai dari pertandingan hingga stadion, semuanya istimewa.”