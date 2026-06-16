Schweinsteiger meminta untuk bertemu dengan bek Mesir setelah pertandingan melawan Belgia

Di balik layar pertandingan Mesir melawan Belgia di Piala Dunia 2026, terjadi sebuah insiden menarik yang melibatkan legenda Jerman, Bastian Schweinsteiger, yang menunjukkan kekaguman besar terhadap salah satu pemain Mesir setelah pertandingan usai.

Timnas Mesir berhasil menahan imbang Belgia dengan skor 1-1 pada laga pembuka Grup 7, setelah tim Firaun itu menampilkan performa yang kuat melawan salah satu tim unggulan di turnamen tersebut.

Jurnalis Mohamed El-Mahmoudi mengungkapkan melalui saluran "On Sport" bahwa Schweinsteiger menyaksikan pertandingan tersebut dengan saksama, dan perhatiannya tertuju pada performa yang ditunjukkan oleh bek sayap timnas Mesir, Mohamed Hani, sepanjang pertandingan.

Al-Mahmoudi menjelaskan bahwa legenda sepak bola Jerman itu menanyakan tentang Mohamed Hani secara khusus setelah pertandingan, dan menyatakan keinginannya untuk bertemu dengannya setelah penampilan yang ditunjukkannya melawan timnas Belgia.

Yang menarik, pujian Schweinsteiger itu datang meskipun Mohamed Hani mencetak gol bunuh diri ke gawangnya sendiri pada babak kedua, yang membuat timnas Belgia berhasil menyamakan kedudukan.

Menurut apa yang disampaikan Al-Mahmoudi, Schweinsteiger menganggap Mohamed Hani sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut, setelah ia menampilkan performa yang luar biasa baik dalam bertahan maupun menyerang, serta berhasil membatasi ancaman Jeremy Doku, bintang tim Red Devils.

Pujian dari mantan bintang Jerman ini mencerminkan kualitas permainan yang ditunjukkan para pemain timnas Mesir di awal perjalanan mereka di Piala Dunia, terutama karena tim Firaun hampir meraih kemenangan sebelum pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1.

Timnas Mesir kini bersiap menghadapi pertandingan berikutnya melawan Selandia Baru, dalam upaya meraih kemenangan pertama dalam sejarah mereka di Piala Dunia dan memperkuat peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya.

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