Legenda Manchester United, Paul Scholes, memicu kontroversi besar dengan pernyataan terbarunya yang menggambarkan kemungkinan terjadinya "pembantaian sepak bola" di "Old Trafford", di mana ia memasukkan pemain internasional Maroko, Nasser Mazraoui, ke dalam daftar pemain yang menurutnya harus dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang.

Pernyataan ini muncul di saat "Setan Merah" sedang mengalami kebangkitan performa yang mencolok di bawah kepemimpinan pelatih sementara Michael Carrick, yang membawa tim ini ke posisi ketiga di Liga Inggris, mendekati kepastian untuk kembali ke Liga Champions.

Mezraoui dalam posisi terancam

Selama tampil di podcast "The Good, The Bad & The Football", Scholes menunjukkan kejujuran yang tidak biasa terhadap susunan tim saat ini, dan pendapatnya tentang Nasser Mazraoui sangat tegas.

Meskipun pemain asal Maroko ini menunjukkan fleksibilitas taktis sejak kedatangannya, Scholes menilai bahwa ketidakpastian posisinya ini tidak mendukung ambisi besar klub.

Scholes menjelaskan alasannya ingin menjual Mazraoui: "Saya tidak tahu posisi pastinya; dia kadang-kadang dimainkan sebagai bek tengah kanan. Saya tidak yakin dia cocok dengan sistem tim saat ini, dan mungkin sudah waktunya dia pergi untuk memberi ruang bagi opsi yang lebih spesifik."

Para pengamat berpendapat bahwa pandangan Scholes mencerminkan keinginannya untuk membangun pertahanan yang ditandai dengan kekuatan fisik dan kecepatan yang ketat, yang juga mendorongnya untuk menuntut kepergian nama-nama lain seperti Harry Maguire (yang telah memperbarui kontraknya), Lennie Yoro, dan Patrick Dourgo.

Delapan nama di ambang pemecatan

Kritik Scholes tidak berhenti pada Mazraoui, melainkan mencakup daftar panjang pemain yang menurutnya tidak memenuhi standar persaingan untuk gelar "Premier League" atau Liga Champions.

Daftar "pemain yang akan hengkang" yang diusulkan meliputi:

Pertahanan: Nasser Mazraoui, Harry Maguire, Leni Yoro, Patrick Dorgu, dan Luke Shaw (karena cedera berulang).

Gelandang dan penyerang: Casemiro (yang telah mengonfirmasi kepergiannya), Mason Mount, Manuel Ogarti, dan Joshua Zirkzee.

Stabilitas di posisi penjaga gawang

Di sisi lain, Cal Scholes memuji kiper muda Sene Laminz, yang dianggapnya sebagai titik balik sesungguhnya dalam stabilitas hasil pertandingan setelah periode yang sulit bersama André Onana.

Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan Matthijs de Ligt sebagai pilar utama di lini belakang, menganggapnya sebagai pilihan yang lebih tepat untuk masa depan dibandingkan dengan Maguire.

