Schalke 04 promosi ke Bundesliga dan memperparah masalah yang dihadapi Sven Mislintat

Schalke 04 berhasil promosi ke Bundesliga pada Sabtu malam. Klub asal Gelsenkirchen ini menang 1-0 atas Fortuna Düsseldorf dan tidak lagi bisa disalip oleh Hannover 96 yang saat ini berada di peringkat ketiga. Bagi Düsseldorf, masalahnya sangat besar: klub yang dipimpin oleh direktur teknis Sven Mislintat ini menderita kekalahan yang sangat mahal dalam perjuangan menghindari degradasi.

Schalke terdegradasi ke 2. Bundesliga pada 2023 dan mengalami beberapa tahun yang sulit di sana. Bahkan sempat terancam terdegradasi ke divisi ketiga, namun Schalke berhasil menghindarinya.

Musim ini semuanya berbeda. Klub yang dipimpin direktur teknis Youri Mulder menjalani musim yang luar biasa dan berhasil menempatkan puncak kesuksesan pada Sabtu lalu.

Kemenangan sangat dibutuhkan untuk kembali ke Bundesliga setelah tiga tahun, dan gol pembuka yang membebaskan sudah tercipta setelah 15 menit. Kapten Kenan Karaman menerima bola dari lawan di depan kakinya dan mencetak gol: 1-0.

Gol 2-0 nyaris tercipta lewat Adil Aouchiche, namun tendangan melengkungnya membentur tiang gawang. Düsseldorf tampil tumpul di babak pertama. Setelah jeda, kiper Schalke Loris Karius beberapa kali diuji, dan mantan pemain Liverpool itu berhasil melewati ujiannya.

Schalke tidak melepaskan kemenangan dan merayakannya dengan meriah setelah pertandingan. Düsseldorf sama sekali tidak bisa merayakan apa pun. Klub tersebut berada tepat di atas garis degradasi dengan 34 poin, tetapi pengejarnya, FC Magdeburg dan Greuther Fürth, yang memiliki 33 poin, masih memiliki satu pertandingan tersisa.