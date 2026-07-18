Scaloni: Saya berharap Yamal bisa ditahan sebelum final Piala Dunia

Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, menekankan betapa berbahayanya bintang Spanyol Lamine Yamal, sambil menegaskan bahwa ia adalah pemain yang luar biasa.

Yamal, salah satu senjata andalan timnas Spanyol, diperkirakan akan tampil dalam final Piala Dunia besok, Minggu, melawan Argentina.

Meskipun Yamal belum menunjukkan performa terbaiknya hingga saat ini, ia terus memulihkan kebugarannya sepenuhnya setelah pulih dari cedera otot paha belakang.

Situs News18 memuat pernyataan Scaloni dalam konferensi pers tersebut, di mana ia mengatakan, “Bagaimana cara menghentikan Yamal? Saya berharap kita bisa mengurung Lamine di kamarnya.”

Ia menambahkan, “Yamal benar-benar pemain yang luar biasa. Anak ini adalah harta karun bagi sepak bola, usianya masih sangat muda, dan dia memiliki banyak hal yang bisa diberikan untuk olahraga ini.”

Ia melanjutkan, “Yamal adalah talenta yang akan membawa banyak kebahagiaan bagi Spanyol di masa depan, tetapi kami berharap itu tidak terjadi pada hari Minggu. Ia, seperti Lionel Messi, adalah salah satu pemain yang sangat sulit untuk diawasi dan dihentikan.”