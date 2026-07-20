Scaloni mengabaikannya... Lautaro berkomentar setelah tidak dimainkan saat melawan Spanyol

Lautaro Martínez mengungkapkan kekecewaannya atas kekalahan Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, sambil menyampaikan pesan kepada pelatih timnas negaranya, Lionel Scaloni.

Kapten Inter Milan ini sebelumnya dinobatkan sebagai top skor Serie A, di mana Nerazzurri juga berhasil meraih gelar Coppa Italia.

Ia kemudian mencetak tiga gol dalam tujuh pertandingan bersama timnas Argentina di Piala Dunia, termasuk gol-gol penentu kemenangan di menit-menit akhir melawan Swiss di perempat final dan Inggris di semifinal.

Namun, Lautaro terpaksa menonton seluruh pertandingan final dari bangku cadangan, karena ia tidak diturunkan dalam kekalahan 1-0 melawan Spanyol, di mana timnya gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang hingga akhir babak perpanjangan waktu.

Lautaro Martínez memecah keheningannya melalui sebuah postingan di Instagram malam ini, di mana ia menulis: “Kami telah berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, tetapi kali ini hal itu tidak ditakdirkan bagi kami. Saya sangat bangga menjadi orang Argentina.”

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Ia juga seolah-olah menyindir keputusan pelatih kepala Lionel Scaloni yang tidak memasukkannya ke dalam skuad di final, dengan mengatakan: “Saya ingin membantu tim di lapangan, tapi tidak apa-apa.”

Dia menambahkan: “Terima kasih kepada semua yang telah mendukung kami selama turnamen ini, yang telah menempuh kilometer demi kilometer untuk berada di dekat kami, serta kepada semua yang telah menyemangati kami dari setiap penjuru negeri kami.”

Lautaro Martínez sempat menjadi starter dalam empat pertandingan pertama Piala Dunia, namun kemudian kehilangan posisinya kepada Julián Álvarez.

Keputusan untuk menggunakan pergantian pemain terakhir pada babak tambahan waktu dengan memasukkan bek Marco Senesi, sehingga penyerang Inter itu harus duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan, menjadi salah satu pilihan yang paling banyak dikritik terhadap Pelatih Scaloni di media Argentina.

Kapten Inter tersebut telah mencetak 40 gol dan memberikan 13 assist dalam 84 penampilan internasional bersama timnas Argentina, serta menjuarai Piala Dunia 2022 dan Copa América pada tahun 2021 dan 2024.

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