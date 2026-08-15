Pelatih SC Cambuur Johan Plat murka atas penalti yang tidak diberikan untuk timnya pada masa injury time melawan Fortuna Sittard (3-1). Pemain terbaik sekaligus kiper Fortuna, Mattijs Branderhorst, melakukan kesalahan pada injury time saat skor 2-1 dan dengan jelas mengenai kepala Nicolas Binder dengan lengannya. Namun, wasit Martin van den Kerkhof tidak melihat adanya pelanggaran dan bahkan tidak dipanggil ke layar oleh VAR. Benar-benar tak bisa dipahami, menurut Plat.

"Perasaannya menyebalkan," kata Plat kepada ESPN. "Saya pikir kami seharusnya mendapat penalti menjelang akhir laga. Saya juga pikir kami punya peluang-peluang sangat besar yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Jadi ya, itu mengecewakan."

"Saya memang marah, ya," katanya, tentu mengacu pada momen penalti itu, yang juga dinilai tegas oleh analis Kees Luijckx dan penyerang Cambuur Rafik El Arguioui: penalti. "Kalau saya melihat apa yang terjadi di sana, kepala seseorang dipukul lepas, maka saya pikir tidak ada ruang untuk perdebatan dan itu jelas penalti."

"Itu sepertinya sudah jelas, bukan? Apa pendapat saya sebenarnya tidak relevan, karena itu sudah terjadi. Bahwa wasit tidak pergi melihat tayangan juga menurut saya aneh," kata Plat, yang tidak puas dengan kepemimpinan wasit di Limburg pada Sabtu malam.

Tentang penampilan timnya, Plat berbicara jauh lebih positif. Fortuna unggul 2-0 dalam 15 menit pertama, tetapi setelah gol balasan El Arguioui, Cambuur lebih menguasai permainan. "Dari situ kami bisa mengambil hal positif", ujar sang pelatih sepekan setelah kekalahan putus asa melawan Excelsior (0-4).

"Kami tampil lebih baik daripada pekan lalu dan itu juga sudah kami perkirakan. Kami harus melanjutkannya. Saya pikir pada beberapa fase kami bermain sangat baik. Kami juga bertahan lebih baik, kecuali pada momen-momen itu," katanya, merujuk pada gol yang dicetak Philip Brittijn dan Lequincio Zeefuik. "Itu harus dihilangkan."

Plat percaya bahwa perbedaan besar antara pekan pertandingan 1 dan 2 terutama bisa dijelaskan oleh ‘ketegangan’. "Hari ini itu masih sedikit terlihat, tetapi kami harus segera sadar bahwa kami bisa ikut bernyanyi dengan baik di sini,” ucap penerus Henk de Jong itu dengan penuh keyakinan, sementara De Jong kini duduk di bangku cadangan sebagai asisten Plat.

Terakhir, sang pelatih menanggapi pertanyaan soal tambahan amunisi. "Kami sudah banyak berbicara soal itu. Akan ada pemain-pemain yang datang dan sampai saat itu kami bekerja dengan pemain-pemain ini. Saya jelas sudah menerima jaminan (soal tambahan kekuatan, red.). Ada uang untuk itu, ya."

"Namun, dengan skuad ini pun kami harus membuat kemajuan dan bisa bertahan di Eredivisie. Akan sangat bagus jika ada dua, tiga, empat pemain yang datang. Saat itu saya ingin melihatnya," tutup Plat.