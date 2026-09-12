SC Cambuur menghajar NEC yang lemah dan meraih kemenangan pertama musim ini

SC Cambuur pada Sabtu malam meraih kemenangan pertama musim ini. Bermain di kandang sendiri, mereka menaklukkan NEC yang tampil sangat buruk dengan skor 3-0 secara sepenuhnya pantas. Ilyes Hamache mencetak dua gol, sementara Iwan Henstra bertanggung jawab atas gol penutup.

Cambuur memulai laga dengan sangat baik, menaruh energi yang luar biasa besar ke dalam pertandingan, dan membuat NEC sangat kesulitan. Setelah dua puluh menit bermain, hal itu menghasilkan keunggulan yang pantas bagi tim asal Friesland tersebut. Billy van Duijl tetap tenang dan melepaskan umpan silang indah kepada Ilyes Hamache, yang menuntaskan bola untuk membuat skor menjadi 1-0.

NEC harus memburu gol penyeimbang, tetapi ketajaman sepenuhnya absen dari tim asuhan Dick Schreuder. Peluang pun sangat jarang tercipta dan di sisi lain, serangan balik Cambuur selalu patut diwaspadai.

Tim asal Nijmegen itu lolos dari petaka ketika Gonzalo Crettaz membuat kesalahan yang mengerikan. Sang kiper salah sepenuhnya dalam menyentuh bola sekitar 40 meter dari gawangnya sendiri, tetapi ia masih sempat memperbaiki kesalahannya. Selain itu, Devid Bouah dua kali mendapat peluang sundulan besar untuk gol kedua, tetapi upayanya melenceng dari sasaran.

Setelah jeda, tidak banyak yang berubah dalam jalannya pertandingan. NEC tak berdaya dan kalah di hampir semua aspek dari Cambuur. Itu berujung pada gol 2-0 yang sepenuhnya pantas pada menit ke-54 lewat Hamache, yang menembakkan bola dari jarak dekat melewati kedua kaki Crettaz.

NEC pada dasarnya tak mampu berbuat lebih dari sedikit ancaman kecil dari Kaj Sierhuis. Tim Schreuder, untuk menambah penderitaan, juga kebobolan gol ketiga pada masa injury time: tembakan jarak jauh Henstra meluncur indah ke sudut gawang.

Dengan demikian, Cambuur meraih kemenangan pertama musim ini dan kini mengoleksi total empat poin dari enam pertandingan. NEC hanya unggul tiga poin dan bertolak ke Turin dengan perasaan pahit, tempat Juventus akan menjadi lawan mereka pada Kamis di Liga Europa.